Η Fitch διατηρεί το BB+ της Metlen με σταθερό outlook - Έμφαση σε ανάπτυξη και διαφοροποίηση

Ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, από 1,1 δισ. ευρώ το 2024

Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Metlen Energy & Metals S.A. στο BB+, με σταθερό outlook, αναγνωρίζοντας τη σταθερή στρατηγική της εταιρείας και τη βελτίωση της διαφοροποίησης στις δραστηριότητές της, παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες.

Η αξιολόγηση βασίζεται στο νέο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας με ορίζοντα το 2028, που εστιάζει στην κάθετη ολοκλήρωση στους τομείς ενέργειας και μετάλλων, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας της Metlen σε έργα υποδομών και ενεργειακής μηχανικής (EPC).

Η εταιρεία στοχεύει σε EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, από 1,1 δισ. το 2024, επενδύοντας 2,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2028, κυρίως για ανάπτυξη δυναμικότητας σε ενέργεια και μέταλλα. Παρά τη στενή «κεφαλαιακή ευχέρεια» (leverage headroom), η Fitch επισημαίνει την ισχυρή ρευστότητα και τη δυνατότητα αναβολής μέρους των επενδύσεων, στοιχεία που στηρίζουν τη σταθερότητα της αξιολόγησης.

Η Metlen, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, σχεδιάζει να αυξήσει το μερίδιό της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο 30% έως το 2028, προσθέτοντας 1,2 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης. Παράλληλα, επεκτείνει την παραγωγή αλουμινίου, ενισχύοντας τη συνεργασία της με τη Rio Tinto για μακροχρόνιες προμήθειες βωξίτη και αλουμίνας.

Η Fitch αναγνωρίζει τους κινδύνους εκτέλεσης του επενδυτικού πλάνου, ωστόσο εκτιμά ότι η πειθαρχημένη χρηματοοικονομική διαχείριση, η κάθετη ολοκλήρωση και η γεωγραφική διαφοροποίηση καθιστούν τη Metlen καλά τοποθετημένη για σταθερή ανάπτυξη και διατήρηση του αξιόχρεού της.