Intracom Telecom: Συνεργασία με BroadbandOne για ασύρματη Gigabit πρόσβαση σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ

Η BroadbandOne και η Intracom Telecom συνεργάζονται με στόχο να αλλάξουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αποκτούν και αξιοποιούν την ευρυζωνική πρόσβαση

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, και η BroadbandOne, ένας ταχέως αναπτυσσόμενος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στις Η.Π.Α., ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους στις πολιτείες Τζόρτζια, Λουιζιάνα, Τέξας, Οκλαχόμα και Φλόριντα. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στην τεχνολογία σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) πολλών Gigabit, mmWave της Intracom Telecom και στο καινοτόμο μοντέλο υπηρεσιών της BroadbandOne.

Η BroadbandOne παρέχει οικονομικά αποδοτική gigabit συνδεσιμότητα στις επιχειρήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου η εγκατάσταση οπτικής ίνας είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη. Με την τεχνολογία της Intracom Telecom, που αξιοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων των 28 GHz mmWave, συνδρομητές και επιχειρήσεις σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το σταθμό βάσης, απολαμβάνουν ταχύτητες λήψης έως 2,4 Gbps. Κάθε σταθμός βάσης WiBAS™ G5 Smart Base Station της Intracom Telecom παρέχει χωρητικότητα 5,6 Gbps και εξυπηρετεί 120 συνδρομητές, διασφαλίζοντας προηγμένη διαχείριση ποιότητας (QoS) και σταθερή διαθεσιμότητα. Η τεχνολογία της Intracom Telecom εγγυάται αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, όταν η οπτική ίνα παρουσιάζει προβλήματα.

Η στρατηγική ανάπτυξης ενισχύει το μοντέλο Telco as a Service (TaaS) της BroadbandOne, μια λύση που προσφέρει στις επιχειρήσεις ευέλικτη, υψηλού επιπέδου (carrier-grade) συνδεσιμότητα, χωρίς ο πάροχος να επωμίζεται το κόστος ιδιοκτησίας και συντήρησης των υποδομών του δικτύου.

«Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ευέλικτη ευρυζωνικότητα», δήλωσε ο κ. Eric Watko, CEO της BroadbandOne. «Με την ανάπτυξη του δικτύου FWA, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν gigabit επιδόσεις συγκρίσιμες με αυτές της οπτικής ίνας, χωρίς τα μεγάλα κόστη και τις χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στις επιχειρήσεις ταχύτερη πρόσβαση, σταθερό κόστος και την ευελιξία που απαιτείται για να αναπτυχθούν».

«Στην Intracom Telecom είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη BroadbandOne σε αυτό το ευρύ αναπτυξιακό πλάνο », δήλωσε ο κ. Κυριάκος Βέργος, CEO της Intracom Telecom USA. «Η καινοτόμος τεχνολογία μας παρέχει ασφαλή και εξαιρετικά αξιόπιστη συνδεσιμότητα πολλών gigabit με υψηλή χωρητικότητα. Σε συνδυασμό με το καινοτόμο μοντέλο υπηρεσιών της BroadbandOne, οι επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια των Η.Π.Α. μπορούν να επωφεληθούν από ταχύτερες εγκαταστάσεις και εμπειρία ευρυζωνικότητας επιπέδου οπτικής ίνας.

Η BroadbandOne και η Intracom Telecom συνεργάζονται με στόχο να αλλάξουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αποκτούν και αξιοποιούν την ευρυζωνική πρόσβαση, συνδυάζοντας καινοτόμα, τεχνολογική υπεροχή και ταχεία ανάπτυξη δικτύου. Η συνεργασία αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές των Η.Π.Α. το 2025, επιταχύνοντας την πρόσβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.