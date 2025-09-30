Space Hellas: Διατήρηση EBITDA στα 9,3 εκατ. και μείωση δανεισμού 9% το εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε € 72,0 εκατ., έναντι € 78,9 εκ. το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 8,9%. Στον αντίποδα, τα μεικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε € 16,7 εκατ. έναντι € 15,7 το Α εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε σε € 9,3 εκατ. όπως και το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025 έναντι € 2,1 εκατ. το Α εξάμηνο 2024 και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 1,5 εκατ. το Α εξάμηνο του 2025 έναντι € 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 56,8 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι € 66,5 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 14,6% ενώ το EBITDA ανήλθε σε € 6,7 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. την ίδια περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 2,1 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. το 2024 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε €1,9 εκ. έναντι € 2,1 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 14,8% και 7,7% αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν θετικές κατά €9,2 εκατ. και διοχετεύτηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, σε μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά 7 εκ ευρώ ή 9%. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -2,9 εκ. και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € -9 εκατ. αποτυπώνοντας την μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου.

Για το τέλος του έτους η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει, όπως έχει ήδη επικοινωνηθεί, σε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας μετά φόρων, με ταυτόχρονη

μείωση του συνολικού δανεισμού. Ο κύκλος εργασιών του δευτέρου εξαμήνου αναμένεται αυξημένος, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, γεγονός που θα οδηγήσει σε

αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Space Hellas κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Ο ‘Ομιλος Space Hellas επί σειρά ετών έχει ενισχύσει τη θέση του στην αγορά και υλοποιεί σημαντικά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας με ορίζοντα υλοποίησης που επεκτείνεται πέραν και του 2026. Παράλληλα, διεκδικεί νέα έργα και δραστηριότητες αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εταιρειών του Ομίλου, SingularLogic, SenseOne, Web-IQ, AgroApps και Mobics, διαμορφώνοντας προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη και υπεραξίες. Οι προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του έτους ακολουθούν τις τάσεις των προηγούμενων ετών στα επίπεδα τζίρου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της κερδοφορίας, που δεν αποτυπώθηκε στο Α’ εξάμηνο».