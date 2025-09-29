CNL Capital: Κέρδη 187,8 χιλ. ευρώ στο α’ εξάμηνο - Eίσοδος στο factoring

Με βάση τα αποτελέσματα, το Δ.Σ. προτίθεται να διανείμει καθαρό προσωρινό μέρισμα €110.251,20 ή €0,15 ανά μετοχή.

Στα 187,8 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της CNL Capital στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Κατά το Α΄ εξάμηνο 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε 7 νέες επενδύσεις, εκταμιεύοντας €5,5 εκατ. (Α΄ εξάμ. 2024: 16 επενδύσεις, €5,4 εκατ.). Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 30/6/2025 αποτελείται από 36 ενεργές επενδύσεις (31/12/2024: 39), με την αξία του –μετά από προβλέψεις– να αυξάνεται κατά 4% και να διαμορφώνεται στα €11.915.021 (31/12/2024: €11.495.594).

Τα συνολικά έσοδα στο Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €836.592 (Α΄ εξάμ. 2024: €1.040.751), μειωμένα κατά 20%. Αναλυτικά, τα έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €647.991 (-21%), από προμήθειες σε €169.443 (+12%), ενώ θετικό αποτέλεσμα €19.158 προήλθε από αποτίμηση επενδύσεων. Τα έξοδα προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 3% στα €584.023, λόγω δαπανών ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας στο factoring. Οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο μειώθηκαν κατά 28% στα €37.222.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €215.347 (-49%), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €187.759 ή €0,2552 ανά μετοχή (Α΄ εξάμ. 2024: €375.780 ή €0,51/μετοχή). Η καθαρή εσωτερική λογιστική αξία ανά μετοχή (NAV) έφτασε τα €11,35 (31/12/2024: €11,24).

Με βάση τα αποτελέσματα, το Δ.Σ. προτίθεται να διανείμει καθαρό προσωρινό μέρισμα €110.251,20 ή €0,15 ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Νίκος Χλωρός, δήλωσε: «Η αναπτυξιακή δυναμική της CNL CAPITAL παραμένει ισχυρή, παρά τα πτωτικά μεγέθη που κατέγραψε το Α΄ εξάμηνο 2025. Η χρονιά είναι μεταβατική, καθώς ολοκληρώνεται η είσοδός μας στον κλάδο του factoring, από την οποία έχουμε υψηλές προσδοκίες».

Ο διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Λέκκας, πρόσθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την επικείμενη δραστηριοποίησή μας στο factoring. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με τη συνεργατική φιλοσοφία της CNL, θα προσφέρει νέα εργαλεία χρηματοδότησης στις ελληνικές ΜμΕ».