Στάσιμη η πορεία των ξενοδοχείων της Αθήνας στο 8μηνο - Aνησυχία για την εξέλιξη της ζήτησης

Μεικτά είναι τα μηνύματα από την πορεία της ξενοδοχειακής αγοράς της Αθήνας και της Αττικής για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Ένωση Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ). Παρά τις μικρές θετικές μεταβολές, οι δείκτες αποτύπωσαν εικόνα συγκρατημένης ζήτησης, με την ΕΞΑ να προειδοποιεί για τάσεις "επικίνδυνης στασιμότητας" και να επαναφέρει την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αύγουστος 2025: Οριακή άνοδος μετά από δύο αρνητικούς μήνες

Ο φετινός Αύγουστος κατέγραψε μέση πληρότητα 79,3%, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο 1,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 (77,9%). Ωστόσο, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023, η μέση πληρότητα εμφανίζει μείωση κατά 1,1%.

Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 187,30 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με τα 181,82 ευρώ του περσινού Αυγούστου. Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) αυξήθηκε κατά 4,8%, φτάνοντας τα 148,47 ευρώ.

Οκτάμηνο 2025: Μικρές μεταβολές, ανησυχία για την εξέλιξη της ζήτησης

Σε επίπεδο 8μήνου, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας έφτασε το 76,2%, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,5%. Το ADR διαμορφώθηκε στα 177,64 ευρώ (+1,8%), ενώ το RevPar ανήλθε στα 135,35 ευρώ, με άνοδο 2,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 3 και 4** – που αποτελούν τον κορμό της προσφοράς προσιτής φιλοξενίας – εμφανίζουν αρνητικά πρόσημα στην πληρότητα για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, στοιχείο που εγείρει προβληματισμό.

Αθήνα vs Ανταγωνίστριες πόλεις: Υπάρχει δυναμική, αλλά μένει ανεκμετάλλευτη

Σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες πόλεις της Μεσογείου, η Αθήνα καταγράφει καλύτερες επιδόσεις σε πληρότητα σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, διατηρώντας ανταγωνιστικό προφίλ σε τιμές.

Ωστόσο, στο RevPar, οι πόλεις όπως η Μαδρίτη (+6%), η Βαρκελώνη (+0,9%) και η Ρώμη (+1,8%) κινήθηκαν δυναμικότερα από την Αθήνα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η μόνη πόλη με αρνητική μεταβολή (-4,2%).

Η βραχυχρόνια μίσθωση στο στόχαστρο της ΕΞΑ – Αναγκαίοι κανόνες και παρεμβάσεις

Η ΕΞΑ τονίζει ότι η αναιμική ζήτηση δεν σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα ή την ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών, αλλά με την παρατεταμένη ασυδοσία της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις λειτουργούν με άνισους όρους, πλήττουν τις επιδόσεις των ξενοδοχείων, αλλοιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επηρεάζουν την τουριστική εικόνα της πόλης.

Παρότι από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ υποχρεωτική συμμόρφωση με βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, η ΕΞΑ υποστηρίζει ότι απαιτούνται ουσιαστικές και μόνιμες παρεμβάσεις, με στόχο την ισότιμη ρύθμιση της αγοράς.

Κρίσιμη η ενίσχυση υποδομών και εμπειρίας επισκέπτη ενόψει 2026

Καθώς πλησιάζει το 2026, η ΕΞΑ καλεί την Πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς να επενδύσουν στις αναγκαίες υποδομές της Αθήνας, από τις μεταφορές έως τη διαχείριση των σημείων υψηλής επισκεψιμότητας.

Η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη και η προστασία της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας αποτελούν προϋποθέσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει αβέβαιο.