Placement για το 5,09% της Aktor – Πούλησε τις μετοχές της η Intracom Holdings

Ιδιωτική τοποθέτηση για το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, με την Intracom Holdings να αποεπενδύει πλήρως από τον όμιλο, εξασφαλίζοντας πρόσθετα κεφάλαια για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 13:30 πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών δύο πακέτα 10.383.723 τεμαχίων, στην τιμή των 7,2 ευρώ ανά μετοχή. Το placement πραγματοποιήθηκε έναντι 74,76 εκατ. ευρώ (74.762.805,60 ευρώ). Νωρίτερα, είχε αλλάξει χέρια ένα πακέτο 350 χιλ. τεμαχίων έναντι 2.824.500 ευρώ, ήτοι 8,07 ευρώ ανά μετοχή.

Οι παραπάνω προσυμφωνημένες πράξεις έλαβαν χώρα με discount σχεδόν 12% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος των 8,17 ευρώ. Η μετοχή υποχωρούσε κατά 2,2% στα 7,99 ευρώ λίγο μετά τις 14:00, μειώνοντας το discount σε μονοψήφιο ποσοστό (-9,9%). Με ρυθμό +63,9% τρέχει φέτος η μετοχή της Aktor, με τον όμιλο να αποτιμάται στο 1,64 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, βασικός μέτοχος στην Aktor είναι η Winex Investments Limited συμφερόντων του Αλέξανδρου Εξάρχου με ποσοστό 39,17%. Ακολουθούν η Βlue Silk (CY) Ltd -ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου- με 15,6% και η Castellano Properties Limited -συμφερόντων της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση- με 14,75%. Η Intracom Holdings κατείχε 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό που ισοδυναμεί με το σημερινό placement. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως αγοραστής εμφανίζεται να είναι εφοπλιστής, νυν μέτοχος της Aktor.

Η ανακοίνωση της Intracom

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρεία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»), δηλ. 10.383.723 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, έναντι αξίας συναλλαγής ποσού € 74.762.805,60, ήτοι έναντι ποσού € 7,2 ανά μετοχή.