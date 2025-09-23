Metlen: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Pantelakis Securities - Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης

Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen, από 52 ευρώ προηγουμένως η Pantelakis Securities, εκτιμώντας ότι οι δύο νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που παρουσίασε η εταιρεία στην πρόσφατη Ημέρα Επενδυτών (CMD) ανοίγουν τον δρόμο για αναθεώρηση των αποτιμήσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι νέες δραστηριότητες αφορούν:



– την παραγωγή κυκλικών μετάλλων μέσω καινοτόμου τεχνολογίας ανάκτησης,

– την αναβάθμιση μεταλλουργικών δραστηριοτήτων στον τομέα της άμυνας.

Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τα λειτουργικά κέρδη EBITDA κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028, σύμφωνα με την Pantelakis Securities, συμβάλλοντας στο στόχο για EBITDA άνω των 1,8 δισ.

Κυκλικά μέταλλα και αγορά 10 δισ.

Η Metlen σχεδιάζει επενδύσεις 450 εκατ. ευρώ για τρεις μονάδες παραγωγής (μία πιλοτική στην Ελλάδα και δύο στη Ρουμανία), με συμβολαιοποιημένη πρώτη ύλη άνω των 5 εκατ. τόνων που μειώνει σημαντικά τον επενδυτικό κίνδυνο. Η νέα τεχνολογία προσφέρει αποδόσεις ανάκτησης έως 99% και στοχεύει σε μια αγορά υπολειμμάτων μετάλλων που ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Αμυντικός τομέας και το πρόγραμμα ReArm

Στον τομέα της άμυνας, οι συνεργασίες με τις KNDS France (τεθωρακισμένο VBCI Philoctetes) και Iveco Defence (στρατιωτικά οχήματα) δίνουν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm ύψους 800 δισ. ευρώ. Η Pantelakis εκτιμά EBITDA 126 εκατ. ευρώ από τον συγκεκριμένο τομέα έως το 2028.

Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης

Συνολικά, η Metlen αναμένεται να καταγράψει αύξηση EBITDA κατά 746 εκατ. μέχρι το 2028 σε σχέση με το 2024. Από αυτή την αύξηση, το 53% θα προέλθει από τα μέταλλα, το 35% από την ενέργεια και το 12% από έργα υποδομών και παραχωρήσεων. Επιπλέον, η ανοδική πορεία της αγοράς αλουμινίου (άνω των 3.000 δολ./τόνο) και το πρόγραμμα πώλησης έργων ΑΠΕ ισχύος 3,9 GW μέσα σε τρία χρόνια, που αναμένεται να αποφέρει 330 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως, ενισχύουν περαιτέρω την εικόνα.

Αναβάθμιση τιμής-στόχου και FTSE 100

Η νέα τιμή-στόχος των 62 ευρώ ανά μετοχή προκύπτει κυρίως από την αυξημένη αποτίμηση των δύο νέων δραστηριοτήτων (+9 ευρώ/μετοχή), ενώ προστίθεται επιπλέον αξία από τον τομέα ενέργειας (+3,5 ευρώ/μετοχή).

Σημαντικό ορόσημο θεωρείται και η ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100, γεγονός που προσέλκυσε παθητικές εισροές περίπου 400 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά τη ρευστότητα, τη διεθνή προβολή και το θεσμικό ενδιαφέρον, με διατήρηση παράλληλης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.