Mevaco: Προχωρά σε επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Την απόφαση να προχωρήσει αφενός στην ανέγερση νέου αυτόνομου βιομηχανικού κτιρίου συνολικής επιφανείας περίπου 6.000 τ.μ επί ιδιόκτητης οικοπεδικής εκτάσεως της Εταιρείας, όμορης των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων (συνολικής επιφανείας 26 στρεμμάτων), αφετέρου δε στην προμήθεια και εγκατάσταση εντός του νέου αυτού βιομηχανοστασίου των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής των αμυντικών συστημάτων ανακοινωσε η Mevaco.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας προχωρά σε αυτή την επένδυση ώστε να δύναται ευχερέστερα να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που ο κλάδος αυτός παρουσιάζει.

Η συνολικώς προυπολογιζόμενη αξία της ως άνω επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000 €) ευρώ περίπου, το κόστος δε αυτής θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλια της Εταιρείας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του συνόλου της επένδυσης της συναρτάται με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών μελετών και με την συνακόλουθη έκδοση των απαραίτητων διοικητικών αδειών και εκτιμάται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.