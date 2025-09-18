Avramar: Εκλεισε η συμφωνία μεταξύ τραπεζών και Aqua Bridge

Η αίτηση εξυγίανσης βρίσκεται υπό προετοιμασία και θα κατατεθεί για δικαστική επικύρωση σε εύθετο χρόνο

Η υπόθεση διάσωσης της Avramar φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς έκλεισαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των τραπεζών και της Aqua Bridge.

Με ανακοίνωση της η Aqua Bridge Holding, επιβεβαιώνει ότι, στις 16 Σεπτεμβρίου, υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της AVRAMAR.

Όπως υποστηρίζει αυτό σηματοδοτεί «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η αίτηση εξυγίανσης βρίσκεται υπό προετοιμασία και θα κατατεθεί για δικαστική επικύρωση σε εύθετο χρόνο. Η συναλλαγή αυτή προχωρά αυστηρά εντός του ελληνικού πλαισίου αναδιάρθρωσης.

Σε άλλη σημείο της ανακοίνωσης η Aqua Bridge Holding γράφει: «η κυριότητα και ο έλεγχος θα μεταβιβαστούν μόνο μετά τη δικαστική επικύρωση και την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. Οι ενέργειες των πιστωτών γίνονται βάσει δικαιωμάτων που τους παραχωρήθηκαν νομίμως από τους σημερινούς μετόχους μέσω υπογεγραμμένης συμφωνίας, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για την αναδιάρθρωση.»

«Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτό δεν είναι πλέον θέμα άποψης. Η Συμφωνία-Πλαίσιο έχει υπογραφεί. Το Χρονοδιάγραμμα έχει υπογραφεί. Το θέμα προχωρά τώρα στο δικαστήριο. Η εικασία τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν οι υπογραφές», τονίζει η Aqua Bridge Holding.

Και σημειώνει: «Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζουμε σε όσους διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς ότι αυτό δεν είναι διαγωνισμός μέσων ενημέρωσης. Είναι μια επίσημη, δικαστικά κατοχυρωμένη εξαγορά, που ξεκίνησε από τους πιστωτές, υλοποιήθηκε μέσω νόμιμης διαδικασίας, και χτίστηκε μέσα από μήνες πειθαρχημένων διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν πρωτοσέλιδα, εμείς χτίζαμε συναίνεση και ολοκληρώσαμε τη συμφωνία. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους εργαζόμενους της AVRAMAR που επέδειξαν ακλόνητη αποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Η ανθεκτικότητα, η υπομονή και η αφοσίωσή τους θα μείνουν αξιομνημόνευτες και θα εκτιμηθούν καθώς προχωράμε σε ένα νέο κεφάλαιο.»

Παράλληλα τονίζει: «Η Aqua Bridge είναι εδώ για να αποκαταστήσει, να ανοικοδομήσει και να ηγηθεί. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξία, να συνεργαστούμε με άλλους παραγωγούς και ενδιαφερόμενους φορείς και να ενισχύσουμε τον ελληνικό κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.»

Τέλος, στην ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας: «προς αποφυγή παρεξηγήσεων: οποιεσδήποτε δηλώσεις, περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης, ή σχόλια που αποδίδονται στην Aqua Bridge και δεν έχουν δημοσιευθεί ρητά από την εταιρεία, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη επαληθευμένα και μη εξουσιοδοτημένα. Η κερδοσκοπική ή μη πραγματική αναφορά δεν εξυπηρετεί κανέναν εποικοδομητικό σκοπό, ούτε για την εταιρεία, ούτε για τους εργαζόμενούς της, και σίγουρα ούτε για τον κλάδο στο σύνολό του. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις ή επίσημες διευκρινίσεις, είμαστε διαθέσιμοι να ανταποκριθούμε αναλόγως».