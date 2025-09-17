Metlen: Eισροές 503 εκατ. δολαρίων αναμένει η JP Morgan με την ένταξη στον FTSE 100 του Λονδίνου

Τεράστιες ανακατατάξεις αναμένονται στις αγορές της Ευρώπης, την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς θα λάβουν χώρα οι αλλαγές τόσο στους δείκτες του FTSE Russell, όσο και του Stoxx. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής, με τις κινήσεις να επηρεάζουν θεαματικά κορυφαίους τίτλους.

Μάλιστα, το Bloomberg παραπέμπει στην ανάλυση της JP Morgan, η οποία εκτιμά ότι οι συναλλαγές (διμερείς) θα εκτιναχθούν κατά 34,9 δισ. δολάρια.

Στο επίκεντρο φυσικά είναι η μετοχή της Metlen, η οποία και από τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου θα είναι στη «λίστα» των 100 καλύτερων μετοχών του FTSE στο Λονδίνο, με τις εισροές (ροές αγορών) της Παρασκευής να αναμένεται να φτάσουν τα 503 εκατ. δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με σχεδόν 25 ημέρες όγκου συναλλαγών.

Ισχυρές συναλλαγές

Οι μεγαλύτερες ροές αγορών θα επηρεάσουν τις μετοχές που προστίθενται στον δείκτη Euro Stoxx 50, με πιο σημαντικές τις μετοχές των Siemens Energy (σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε ροές αγορών), Deutsche Bank (2,6 δισ. δολάρια) και Argenx (1,7 δισ. δολάρια). Η επίδραση στην Argenx είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ροές αγορών ισοδυναμούν με εννέα ημέρες όγκου συναλλαγών.

Αντίθετα, οι μετοχές που διαγράφονται από τον δείκτη, Nokia και Pernod Ricard, αναμένεται να δουν ροές πωλήσεων ύψους 869 εκατ. δολαρίων και 790 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Στη Βρετανία, η Metlen Energy & Metals θα προστεθεί στον δείκτη FTSE 100 και αναμένεται να λάβει ροές αγορών ύψους 503 εκατ. δολαρίων, ποσό που ισοδυναμεί με σχεδόν 25 ημέρες όγκου συναλλαγών. Αντίθετα, η αλλαγή χώρας για την Smurfit WestRock αναμένεται να προκαλέσει περίπου 923 εκατ. δολάρια σε ροές πωλήσεων, ή σχεδόν 30 ημέρες όγκου συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι αλλαγές στους δείκτες έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου θα ενταχθεί στον δείκτη Large Cap, την ElvalHalcor που θα ενταχθεί στον δείκτη Mid Cap και την Πετρόπουλος που θα ενταχθεί στον δείκτη Micro Cap.

Επίσης, την Παρασκευή θα γίνει και αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx. Η Eurobank εισέρχεται στον Stoxx Emerging Markets Large Cap, η Τιτάν και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στον Emerging Markets Mid Cap και ο Aktor Group στον Emerging Markets Small Cap.