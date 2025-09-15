Aktor: Τι φέρνει στον όμιλο η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο AKTOR, με την υπογραφή της στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.

Το σύνολο των χρηματοροών από τις μελλοντικές ροές τόσο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις όσο και του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου AKTOR, καθώς και του κατασκευαστικού περιθωρίου έργων και λοιπών συνεργειών, αναμένεται να ξεπεράσει το €1,2 δισ. σε βάθος χρονου, διασφαλίζοντας έτσι τον Όμιλο AKTOR από τις αυξομειώσεις δραστηριοτήτων που ιστορικά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Με τον συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε πολύ σημαντικές εταιρίες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.

Παράλληλα, με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης.

Επιπλέον, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, διευρύνονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητες του Ομίλου και θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς.