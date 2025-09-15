Aktor: Ανακατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων από την ΑΜΚ - Έμφαση σε ΑΠΕ και παραχωρήσεις

Την τροποποίηση της διάθεσης των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Νοεμβρίου 2024 ανακοίνωσε η Aktor. Η εταιρεία προχώρησε σε διευκρινίσεις και ανακατανομές, αποτυπώνοντας τη στρατηγική της στόχευση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην ενίσχυση του τομέα παραχωρήσεων.

Η αρχική κατανομή

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ύψους 198 εκατ. ευρώ μετά τις δαπάνες έκδοσης, προορίζονταν για:

50 εκατ. ευρώ: κεφάλαιο κίνησης και κεφαλαιουχικές δαπάνες.

50 εκατ. ευρώ: απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea.

10 εκατ. ευρώ: εξαγορά της Εντελέχεια (50,1%).

88 εκατ. ευρώ: επενδύσεις σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η πρώτη τροποποίηση (Απρίλιος 2025)

Με απόφαση Δ.Σ. (30.04.2025), μέρος των κεφαλαίων για τις ΑΠΕ (39,6 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση της εξαγοράς του 100% της Aktor Παραχωρήσεις, αντανακλώντας τη στρατηγική βαρύτητα του τομέα παραχωρήσεων.

Η δεύτερη τροποποίηση (Σεπτέμβριος 2025)

Στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2025, το Δ.Σ. αποφάσισε νέες αλλαγές, καθώς ματαιώθηκε η προβλεπόμενη εξαγορά χαρτοφυλακίου της Prodea ΑΕΕΑΠ, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ανακατανεμήθηκε ως εξής:

20 εκατ. ευρώ: επανεπένδυση σε έργα ΑΠΕ.

30 εκατ. ευρώ: αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανείου που ελήφθη για την εξαγορά της Aktor Παραχωρήσεις.

Η τελική εικόνα

Μετά τις τροποποιήσεις, η νέα κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων διαμορφώνεται ως εξής:

50 εκατ. ευρώ: κεφάλαιο κίνησης και capex.

10 εκατ. ευρώ: εξαγορά Εντελέχεια.

68,4 εκατ. ευρώ: επενδύσεις σε ΑΠΕ.

69,6 εκατ. ευρώ: εξαγορά και δανειακές υποχρεώσεις Aktor Παραχωρήσεις.

2 εκατ. ευρώ: δαπάνες έκδοσης.

Στρατηγική στόχευση

Η Aktor υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο. Αντίθετα, επιβεβαιώνουν την επιλογή της να ενισχύσει δύο κρίσιμους άξονες:

Την ενέργεια μέσω ΑΠΕ, όπου τα κεφάλαια αυξάνονται στα 68,4 εκατ. ευρώ.

Τις παραχωρήσεις, με συνολική κατεύθυνση 69,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα διάθεσης παραμένει σε ισχύ: οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών, ενώ τα 30 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Aktor Παραχωρήσεις προγραμματίζεται να διατεθούν εντός εξαμήνου από την έγκριση της τροποποίησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Παρά τη ματαίωση της συμφωνίας με την Prodea, η Aktor αναδιαμορφώνει τη στρατηγική διάθεση των κεφαλαίων της χωρίς να αποδυναμώνει τον επενδυτικό της ορίζοντα. Αντίθετα, εστιάζει στους τομείς με τη μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης και απόδοση για τον όμιλο: την πράσινη ενέργεια και τις παραχωρήσεις, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το μέλλον.