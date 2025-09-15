Metlen: Τιμή στόχος 66 ευρώ με upside 32% και σύσταση overweight από την Morgan Stanley

H Morgan Stanley εκτιμά ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του EBITDA στο 18% για την επόμενη τριετία

Νέο report της Morgan Stanley για τη Metlen διατηρεί σύσταση overweight και την τιμή-στόχο στα 66 ευρώ ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, παρά τη -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), ο οποίος δεν αποτελεί βασική δραστηριότητα της εταιρείας, η Morgan Stanley επιβεβαιώνει τη σύσταση buy και ανεβάζει τον πήχη με τιμή-στόχο τα €66 ανά μετοχή.

Η συγκεκριμένη τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 32% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στις δραστηριότητες και στο αναπτυξιακό προφίλ της Metlen.

Σε περίπτωση Upside, τον επόμενο χρόνο, η τιμή-στόχος θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 85 ευρώ ανά μετοχή, ξεκλειδώνοντας σημαντικά οφέλη για τους μετόχους.

Τέλος, η Morgan Stanley εκτιμά ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) των BITDA στο 18% για την επόμενη τριετία, υπογραμμίζοντας της προοπτικές ανάπτυξης του εταιρείας.