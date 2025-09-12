Βιομηχανία: Υποχώρησε κατά 2,1% ο δείκτης τιμών εισαγωγών τον Ιούλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση 2,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσιες μεταβολές

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,1%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,1% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Μηνιαίες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,5%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,7%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,03%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,5%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: