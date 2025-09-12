AKTOR: Στόχος για EBITDA 400 εκατ. το 2030 - Νέες εξαγορές σε Παραχωρήσεις/ΑΠΕ

Αμετάβλητος παραμένει ο στόχος της διοίκησης του ομίλου Aktor αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις τόσο για τη φετινή χρήση, όσο και μακροπρόθεσμα το 2030, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου του περασμένου Οκτωβρίου, παρά την απόφαση για την ακύρωση της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου των 39 ακινήτων της Prodea Investments, αξίας 580 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο χθεσινής εταιρικής παρουσίασης του ομίλου προς τους αναλυτές, ο στόχος για το 2025 παραμένει στην επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA μεταξύ 180 και 200 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, για το 2030 παραμένει η στόχευση για ετήσια λειτουργικά κέρδη 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Aktor, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις, καθώς όπως τόνισε, «αναμένουμε το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου τη θετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχουμε έτοιμες τις υπόλοιπες εκκρεμότητες ώστε μέχρι το τέλος του μήνα να προχωρήσουμε στις υπογραφές».

Παράλληλα, προανήγγειλε και τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την αλλαγή χρήσης των 50 εκατ. ευρώ που είχαν αντληθεί μέσω της αύξησης κεφαλαίου των 200 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εισηγμένης για τις ανάγκες της συμφωνίας με την Prodea. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση νέων εξαγορών και επενδύσεων στους τομείς των παραχωρήσεων και των έργων ΑΠΕ. Μάλιστα, όπως τόνισε, «πιστεύω να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε μια εξαγορά στον τομέα των παραχωρήσεων τις επόμενες ημέρες».

Σχολιάζοντας τη ματαίωση της αρχικής συμφωνίας με την Prodea, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι «αυτό που άλλαξε την απόφασή μας ήταν ότι θεωρήσαμε πως είχαμε εξασφαλίσει τις σταθερές ροές εσόδων και κερδών που είχαμε κρίνει ότι χρειαζόμασταν, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις και μάλιστα με χαμηλότερο και πιο φθηνό κόστος δανεισμού, σε σχέση με τη συναλλαγή με την Prodea. Επομένως, δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε το ρίσκο και της συγκεκριμένης συμφωνίας, παρότι μόνο καλά λόγια έχω να πω τόσο για τους ανθρώπους της Prodea, όσο και για τις πιστώτριες τράπεζες (Πειραιώς, Eurobank και Credia Bank)».

Αντίστοιχα, στο σκέλος των έργων ΑΠΕ, ο όμιλος Aktor απέκτησε πρόσφατα το 51% της Sun Force 1 και βρίσκεται σε συζητήσεις και για την απόκτηση του 51% της Sun Force 2. «Με την απόκτηση του πακέτου αυτού θα έχουμε σε λειτουργία ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 300 MW, τόνισε ο κ. Εξάρχου, ενώ εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του έτους, ο όμιλος θα διαθέτει 500 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, καθώς εξετάζονται τέσσερις ενδεχόμενες νέες συναλλαγές στον τομέα των αιολικών. Εξ αυτών, τουλάχιστον μία θα ολοκληρωθεί εντός του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Sun Force 1 είναι «όχημα» της εταιρείας Greenline στον τομέα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαθέτει χαρτοφυλάκιο 42 φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 36,93 MWP, οι οποίοι χωροθετούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εκ των οποίων 33 σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 30,38 MWP είναι σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και εννέα σταθμοί έχουν κατασκευαστεί.