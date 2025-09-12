Metlen: Πώς είδαν οι επενδυτές τα αποτελέσματα – Έρχεται ισχυρό δεύτερο εξάμηνο

Ιδιαιτέρως θετική ήταν η υποδοχή των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου της Metlen από τους ξένους και Έλληνες αναλυτές, οι οποίοι συμφώνησαν σε γενικές γραμμές ότι παρά την αρνητική επίδραση του έκτακτου κόστους από την M Power, ο όμιλος βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους ετήσιους στόχους του, με τους τομείς Ενέργειας, Κατασκευών και Παραχωρήσεων να προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη και τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις της Metlen κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 45%, φτάνοντας τα 3,6 δισ. ευρώ. Παρά την αύξηση των εσόδων, τα κέρδη παρουσίασαν πτώση λόγω μιας έκτακτης ζημιάς 132 εκατ. ευρώ από τον τομέα M Power, ο οποίος επηρεάστηκε αρνητικά από καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη στο έργο διαχείρισης αποβλήτων Protos. Οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι, αν εξαιρεθεί η συγκεκριμένη έκτακτη ζημιά, το προσαρμοσμένο EBITDA θα είχε σημειώσει αύξηση 22% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση του τομέα Ενέργειας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 47% στα έσοδα, χάρη στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (M Renewables) και την αύξηση της αγοράς λιανικής προμήθειας ενέργειας. Ωστόσο, το αυξημένο ενεργειακό κόστος είχε αρνητική επίδραση στο EBITDA του τομέα Μετάλλων, το οποίο μειώθηκε κατά 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά τις προκλήσεις, η διοίκηση της Metlen παραμένει αισιόδοξη και προβλέπει ισχυρές επιδόσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με στόχο να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ σε EBITDA για τη χρονιά.

Ο τομέας των Κατασκευών και Παραχωρήσεων (METKA) καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, με EBITDA να αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 31 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση προβλέπει ότι ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, με το EBITDA να φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ εξετάζεται και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2026.

Πού εστίασαν οι αναλυτές

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2025, οι αναλυτές εστίασαν σε αρκετά κρίσιμα σημεία κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης (CC) που ακολούθησε. Ένα από τα βασικά θέματα που επισημάνθηκε ήταν το guidance για το 2025, το οποίο δείχνει ότι η διοίκηση αναμένει ένα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο, παρά τις προκλήσεις που εμφανίστηκαν στο πρώτο μισό του έτους. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι ο στόχος των 2 δισ. ευρώ EBITDA, που είχε ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση στρατηγικής (CMD), παραμένει εφικτός και οδεύει προς υλοποίηση, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της Metlen.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξαιρετικές επιδόσεις του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (MRES), ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Επίσης, αναφέρθηκε η ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου της Metlen στην Αυστραλία, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και τη στρατηγική θέση της εταιρείας.

Αναφορικά με την αγορά λιανικής προμήθειας ενέργειας (MECS), η εταιρεία επανέλαβε τον στόχο για επίτευξη μεριδίου αγοράς 30%, με τις προοπτικές να είναι ιδιαίτερα θετικές για το Β’ εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι προγραμματίζονται οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και να επιταχύνουν την προσαρμογή της εταιρείας στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, οι αναλυτές επισήμαναν ότι το CAPEX για το Β’ εξάμηνο του έτους αναμένεται να είναι μειωμένο, κάτι που συνδυάζεται με την πρόβλεψη για ισχυρές ταμειακές ροές, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για καλύτερη χρηματοοικονομική θέση και ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Metlen.

Η Berenberg τόνισε ότι το α’ εξάμηνο επηρεάστηκε από την έκτακτη ζημιά στον τομέα κατασκευών, αλλά υπογράμμισε τη δυναμική των ΑΠΕ (+54% EBITDA), της παραγωγής (+17%) και του trading/προμήθειας, όπου τα κέρδη σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Η NBG Securities σημείωσε ότι, χωρίς την επίδραση της ζημιάς, η απόδοση θα ήταν ιστορικά υψηλή, ενώ εκτιμά θετική συνέχεια στο β’ εξάμηνο λόγω της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, της υψηλής ζήτησης ρεύματος το καλοκαίρι και της ανάκαμψης του M Power Projects.

Η Piraeus Securities στάθηκε στη δέσμευση της διοίκησης για EBITDA τουλάχιστον €1 δισ. το 2025 και €2 δισ. μεσοπρόθεσμα, ενώ ανέφερε ότι η Metlen θα μπορούσε να εξετάσει την HelleniQ Energy εφόσον υπάρξει διάθεση πώλησης από τους μετόχους, αποκλείοντας ωστόσο κάθε σενάριο για συμμετοχή στη ΔΕΗ.

Η AXIA εκτίμησε ότι το EBITDA του έτους θα ξεπεράσει το €1 δισ., με καθαρά κέρδη γύρω στα €600 εκατ. Σημείωσε επίσης ότι το β’ εξάμηνο θα ενισχυθεί από πωλήσεις ΑΠΕ σε Χιλή και Ευρώπη, από την ισχυρή προμήθεια ενέργειας και από αύξηση μεριδίου στη λιανική έως 24%.

Η Pantelakis Securities χαρακτήρισε το πλήγμα των €132 εκατ. «μοναδικό περιστατικό» που συνδέεται με ατύχημα και χρεοκοπία υπεργολάβου. Παράλληλα, ανέδειξε την αποθήκευση ενέργειας ως νέο πεδίο ανάπτυξης και εκτίμησε ότι οι Κατασκευές–Παραχωρήσεις κινούνται κοντά στον στόχο €150 εκατ. EBITDA, με πιθανή εισαγωγή στο ΧΑΑ το 2026.

Η Beta Securities σημείωσε ότι, παρά την αύξηση εσόδων κατά 45%, το EBITDA μειώθηκε κατά 6% και τα καθαρά κέρδη κατά 10% λόγω της ζημιάς. Σε προσαρμοσμένη βάση, πάντως, το EBITDA αυξήθηκε κατά 23%, με τις ΑΠΕ και το trading να καταγράφουν πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Η Beta θεωρεί διασφαλισμένο τον στόχο του €1 δισ. EBITDA το 2025, με μεσοπρόθεσμο στόχο €1,9–2,1 δισ.

Η Optima Bank εκτίμησε EBITDA περίπου €1,1 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €600 εκατ. για το 2025, τονίζοντας το ώριμο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ (5,5 GW) και το διεθνές pipeline 12,1 GW. Διατήρησε σύσταση «Buy» με τιμή-στόχο €62,40.

Η Alpha Finance υπολόγισε ότι, χωρίς την έκτακτη ζημιά, το EBITDA θα έφτανε τα €577 εκατ., αυξημένο σε ετήσια βάση, και εκτίμησε ότι η Metka θα μπορούσε να επιτύχει EBITDA €150 εκατ. το 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για εισαγωγή στο ΧΑΑ.

Η Eurobank Equities ανέφερε ότι τα αποτελέσματα ήταν 6% χαμηλότερα των εκτιμήσεων στο EBITDA λόγω της ζημιάς, αλλά σε προσαρμοσμένη βάση εμφάνισαν ανάπτυξη 22% σε ετήσια βάση.

Η Euroxx επισήμανε το ρεκόρ στις ΑΠΕ με πωλήσεις 800 MW και αύξηση εσόδων 59%, καθώς και την ενίσχυση του μεριδίου στη λιανική στο 21%. Παράλληλα, εκτίμησε EBITDA €100 εκατ. το 2025 και €150 εκατ. το 2026 για τις Παραχωρήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής στο ΧΑΑ.