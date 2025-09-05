N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ): Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Πολλές επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες καλύπτουν σταδιακά το κενό που δημιουργήθηκε επί δεκαετίες σε αυτό το πεδίο, πραγματοποιούνται πλέον στην Ελλάδα, χάρη σε παράγοντες όπως η διαρκής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και η ενεργοποίηση των πόρων του RRF (Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο Ντίνος Μπενρουμπή, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, θυγατρικής κατά 100% της ΜΕΤLEN και μίας εκ των τεσσάρων μεγάλων κατασκευαστικών στην Ελλάδα, μιλώντας στο 5ο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργανώνει ο Economist.

«Για να αναφέρω ένα νούμερο, η Ευρώπη δαπανά περίπου 6% του ΑΕΠ σε υποδομή, ενώ η Ελλάδα δαπανούσε επί δεκαετίες 2% του ΑΕΠ. Κανένας δεν μπορεί φυσικά να πει ότι το κενό αυτό θα καλυφθεί γρήγορα, αλλά σίγουρα, αυτή τη στιγμή, χάρη σε πολλούς παράγοντες (...) υπάρχουν πολλές επενδύσεις σε υποδομές» υπογράμμισε ο κ.Μπενρουμπή, προσθέτοντας ότι η ΜΕΤΚΑ επιθυμεί να στηρίξει τη χώρα στην ανάπτυξη των υποδομών της, έχοντας το επιπλέον πλεονέκτημα της στήριξής της από τη μητρική ΜΕTLEN, μια εταιρεία μεγέθους 8 δισ. ευρώ. Γιατί αυτό είναι πλεονέκτημα; Διότι, όπως είπε, πλέον υπάρχουν λιγότερα δημόσια έργα στην Ελλάδα, που πληρώνονται από τον εθνικό προϋπολογισμό και περισσότερα που υλοποιούνται είτε με παραχωρήσεις είτε με ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).

«Ο κοινός παρανομαστής σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ είναι ότι υπάρχει ιδιωτική εταιρεία που επενδύει (...) επενδύεις τα χρήματά σου και η τράπεζα βάζει τάξη στη διανομή των χρημάτων. Αυτό δεν ισχύει με τα δημόσια έργα, όπου ο υπουργός -που κάνει εξαιρετική δουλειά- προσπαθεί πάντα να βρει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο, όσο καλά και αν πηγαίνεις» είπε.

Τι μπορεί να κάνει το κράτος, για να είναι επιτυχημένο ένα έργο υποδομής;

Κατά τον κ.Μπενρουμπή, το κράτος χρειάζεται να δουλεύει σοβαρά μαζί με τον κατασκευαστή- ανάδοχο, ώστε όταν πλέον το έργο ξεκινήσει, να είναι ξεκάθαρο το τοπίο γύρω από τις απαλλοτριώσεις και τα περιβαλλοντικά, ήδη πριν από την υπογραφή της σύμβασης, γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις, που ενδέχεται να διαρκέσουν χρόνια.

Επίσης, επειδή τα έργα αυτά γίνονται πλέον στη βάση του μοντέλου «design and build» (σχεδιασμός και κατασκευή), οι εμπλεκόμενοι χρειάζεται να είναι πολύ κοντά στη φάση του σχεδιασμού, ώστε αν χρειαστεί να υπάρξουν αλλαγές αυτές, να γίνουν άμεσα, σε αυτό το στάδιο, όπως συμβαίνει σε ένα αμιγώς ιδιωτικό έργο, για να μην προκληθούν μετέπειτα καθυστερήσεις.

Κατά τα λοιπά, ένα καλό έργο απαιτεί επίσης τεχνογνωσία/τεχνολογία, που τη φέρνουν οι άνθρωποι («ξεκινήσαμε το 2023 με λιγότερους από 200 μηχανικούς και σήμερα, δύο χρόνια μετά, αυτοί έφτασαν τους 850 και αναπτυσσόμαστε κάθε μέρα») και, φυσικά, χρήματα και οργάνωση.

Στο ερώτημα «παίρνετε από την κυβέρνηση ό,τι χρειάζεστε (για την έγκαιρη παράδοση μεγάλων έργων υποδομής);», ο κ.Μπενρουμπή απάντησε: «αν πρέπει να απαντήσω με μια λέξη, τότε "ναι". Παίρνουμε πολλή προσπάθεια, καλή πίστη, όμως τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την τεράστια προσπάθεια και την καλή θέληση που πραγματικά υπάρχει από την κυβέρνηση και το υπουργείο σε καλό αποτέλεσμα».

Aναφερόμενος στην πορεία της ΜΕΤΚΑ, ο κ. Μπενρουμπή, αφού υπενθύμισε και την ίδρυση της «Μ Παραχωρήσεις» το 2023, ως 100% θυγατρικής της METLEN, τόνισε: «Τα έχουμε πάει πολύ καλά ως τώρα. Η δική μου δέσμευση προς τους μετόχους, όταν ξεκινήσαμε το 2023, ήταν ότι θα διπλασιάσουμε και θα ξαναδιπλασιάσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ το 2023, 2024 και 2025. Έχουμε ήδη διπλασιάσει τα ΕΒΙTDA μας από 50 σε 100 εκατ.» Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η εξίσου υγιής ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και υπενθύμισε ότι η METLEN έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και πολύ σύντομα θα ενταχθεί στον δείκτη FTSE- 100.

Ερωτηθείς για τα μεγάλα έργα, στα οποία μετέχει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ο κ.Μπενρουμπή υπενθύμισε ότι, πέραν του fly over, της νέας γέφυρας που διπλασιάζει τη χωρητικότητα της περιφερειακής οδού στην πόλη και της οικοδόμησης 17 νέων σχολείων, πρότζεκτ που αμφότερα «τρέχουν» μέσω ΣΔΙΤ, η εταιρεία άρχισε να κατασκευάζει την επέκταση της προβλήτας 6 του λιμανιού, ενώ έχει στο χαρτοφυλάκιό της το βασικό σιδηροδρομικό έργο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, την ανακατασκευή της γραμμής Αθήνας- Θεσσαλονίκης.