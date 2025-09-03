Ευρωζώνη: Μικρή άνοδος στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Στην ΕΕ, οι μεταβολές ήταν αντίστοιχες, με την ενέργεια να αυξάνεται κατά 2,3% και τις υπόλοιπες κατηγορίες να ακολουθούν μικρές μεταβολές.

Τον Ιούλιο του 2025, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,4% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Τον Ιούνιο η άνοδος ήταν μεγαλύτερη, φτάνοντας το 0,8% στην ευρωζώνη και το 0,7% στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι τιμές παραγωγού σημείωσαν άνοδο 0,2% στην ευρωζώνη και 0,4% στην ΕΕ.

Στην Ευρωζώνη, τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο:

Οι τιμές ενδιάμεσων προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,2%.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Οι τιμές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Οι τιμές διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Οι τιμές μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών παρέμειναν σταθερές.

Στην ΕΕ, οι μεταβολές ήταν αντίστοιχες, με την ενέργεια να αυξάνεται κατά 2,3% και τις υπόλοιπες κατηγορίες να ακολουθούν μικρές μεταβολές. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία χωρίς ενέργεια παρέμειναν σταθερές και στις δύο περιοχές.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στη Ρουμανία (+6,7%), τη Βουλγαρία (+5,7%) και τη Σλοβακία (+2,8%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (-1%), τη Λετονία (-0,7%) και το Λουξεμβούργο (-0,4%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, στην Ευρωζώνη:

Οι τιμές ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%.

Οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν κατά 1,2%.

Οι τιμές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,8%.

Οι τιμές διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%.

Οι τιμές μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,9%.

Στην ΕΕ, οι μεταβολές ήταν παρόμοιες, με τις τιμές μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών να αυξάνονται κατά 2,2% και τις τιμές ενέργειας να μειώνονται κατά 1,1%. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία χωρίς ενέργεια αυξήθηκαν κατά 1% και στις δύο περιοχές.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+10,7%), τη Δανία (+4,5%) και τη Ρουμανία (+2,5%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (-6,1%), το Λουξεμβούργο (-4,5%) και την Πορτογαλία (-3,6%).