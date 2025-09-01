Στη φετινή 89η ΔΕΘ η Ελληνικός Χρυσός και τα Μεταλλεία Θράκης

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η έμφαση που δίνει ο όμιλος στην τεχνολογική και περιβαλλοντική καινοτομία

Με το βλέμμα στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανίας και με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, οι θυγατρικές της Eldorado Gold στην Ελλάδα (Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης) συμμετέχουν από κοινού στη φετινή 89η ΔΕΘ (6-14/9), προσφέροντας μια διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση, οι επισκέπτες του περιπτέρου έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας και στο υπό κατασκευή μεταλλείο των Σκουριών μέσω εικονικής πραγματικότητας (vr) εμπειριών και 360 ° ψηφιακής ξενάγησης, ενώ ένα διαδραστικό κουίζ γνώσεων τους επιφυλάσσει αναμνηστικά δώρα.

Το περίπτερο θα αναδεικνύει την πρόοδο, τις τεχνολογίες αιχμής και το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα του ομίλου στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη στρατηγική επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, ύψους άνω των 3 δισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει τα έργα Ολυμπιάδας, Σκουριών και Στρατωνίου και τον σχεδιασμό για το έργο στο Πέραμα Έβρου από τη Μεταλλεία Θράκης, με αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ακριτική Θράκη.

Επίσης, στο επίκεντρο θα βρεθεί η έμφαση που δίνει ο όμιλος στην τεχνολογική και περιβαλλοντική καινοτομία, καθώς και στη σύνδεση των μετάλλων με τις σύγχρονες τεχνολογίες της καθημερινότητας. Τονίζεται ότι ο όμιλος υποστηρίζει περισσότερες από 3.300 θέσεις εργασίας, καθιστώντας έτσι την Eldorado Gold έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο μεταξύ, στελέχη από διαφορετικά τμήματα των δύο εταιρειών -ανθρώπινο δυναμικό, προμήθειες, λειτουργία- θα είναι διαθέσιμα στο περίπτερο του ομίλου στην 89η ΔΕΘ, για άμεσο διάλογο με το κοινό, προσφέροντας πληροφορίες για επαγγελματικές ευκαιρίες και εμπορικές συνεργασίες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Eldorado Gold συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου στην Ελλάδα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία και την οικονομία. Τις εταιρείες του ομίλου θα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στην 89η ΔΕΘ στο Hall 10, Stand 10.