Coca Cola HBC: Τιμή-στόχος τα 46 ευρώ από την Eurobank Equities - Ισχυρά τα αποτελέσματα

Η Coca-Cola HBC κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα συγκρίσιμα EBIT να αυξάνονται 15% σε ετήσια βάση (+12% οργανικά), παρά το δύσκολο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη προήλθε από διψήφια οργανική αύξηση στις Αναδυόμενες Αγορές και ενισχύθηκε από ισχυρή τιμολογιακή πειθαρχία και ευνοϊκό μείγμα προϊόντων.

Η βελτίωση μικτού περιθωρίου και η πειθαρχία κόστους συνέβαλαν σε άνοδο 20 μονάδων βάσης στο οργανικό περιθώριο EBIT, ενώ η σημαντική μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων οδήγησε σε άνοδο 25% στα καθαρά κέρδη (€475 εκατ.).

Η διοίκηση επιβεβαίωσε την καθοδήγηση για το 2025, με στόχο την κορυφή του εύρους για έσοδα (+8%) και EBIT (+11%). Οι εκτιμήσεις για το κόστος πωληθέντων ανά κιβώτιο έμειναν αμετάβλητες (χαμηλή έως μεσαία μονοψήφια αύξηση), ενώ η επίδραση από συναλλαγματικές ισοτιμίες αναθεωρήθηκε χαμηλότερα (0–1% από 1–3%). Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η απουσία αναβάθμισης άφησε τη μετοχή στάσιμη μετά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου.

Συντονισμός στις αγορές, ισχυρές προοπτικές EBIT

Οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν οριακά (+1%) λόγω καλύτερης πορείας στις Αναδυόμενες Αγορές, με θετική επίδραση από FX και αποδοτική λειτουργία, αλλά και αδυναμία περιθωρίων στις πιο ώριμες αγορές. Για το 2025 αναμένονται έσοδα €11,66 δισ. (+8%) και EBIT €1,324 δισ. (+11%), με περιθώριο 11,4%. Ο στόχος για το 2027 παραμένει EBIT €1,546 δισ., δηλαδή CAGR περίπου 9% για την περίοδο 2024–2027.

Η Coca-Cola HBC συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της με επενδύσεις σε μάρκες και ανάπτυξη αγοράς, με capex 6,5–7,5% επί των πωλήσεων. Η βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών στο α’ εξάμηνο αντανακλά αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και λειτουργική μόχλευση. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA αναμένεται κάτω από 1x, αφήνοντας περιθώρια για επιστροφές στους μετόχους ή στοχευμένα M&A.

Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €46 (από €45), κυρίως λόγω μικρών αναβαθμίσεων στις εκτιμήσεις και του roll-forward. Η σύσταση hold διατηρείται, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται στο μέσο όρο 9x EV/EBITDA, αντίστοιχο με τον κλάδο. Παρά τη σταθερή δυναμική, το ανοδικό περιθώριο περιορίζεται από το ασταθές περιβάλλον και τον περιορισμένο χώρο περαιτέρω ανατιμήσεων λόγω Ρωσίας, με τα υφιστάμενα cash flows να αποτιμώνται ήδη σε WACC περίπου 13% έναντι 7% για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.