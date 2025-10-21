Mega deal της Coca-Cola HBC: Εξαγοράζει την Coca-Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δισ. δολαρίων

Την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, σε συμφωνία ύψους 2,6 δισ. δολαρίων με τη μητρική The Coca-Cola Company. Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση του 75% της CCBA, αποτιμώντας τη συνολική αξία της εταιρείας σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

Η χρηματοδότηση του deal θα γίνει μέσω bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής μέσα σε διάστημα έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η CCBA δραστηριοποιείται σε 14 αγορές της Αφρικής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% του όγκου πωλήσεων των προϊόντων της Coca-Cola στην ήπειρο.

Με την κίνηση αυτή, η Coca-Cola HBC ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στην αφρικανική αγορά, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, καθώς προβλέπεται αύξηση των κερδών ανά μετοχή ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Νότια Αφρική και διευρύνοντας τη βάση των επενδυτών της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η στρατηγική λογική της εξαγοράς έχει ως εξής:

Επεκτείνει σημαντικά την υπάρχουσα παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, συνενώνοντας δύο κορυφαίους εμφιαλωτές στην ήπειρο.

Προωθεί την περαιτέρω διαφοροποίηση της γεωγραφικής παρουσίας της Coca-Cola HBC, με αυξημένη έκθεση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης

Είναι συνεπής με τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της Coca-Cola HBC και το όραμά της να είναι ο κορυφαίος συνεργάτης ποτών 24/7.

Αποτελεί σαφή ευκαιρία αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης της Coca-Cola HBC στις αναδυόμενες αγορές, για την απελευθέρωση περαιτέρω ανάπτυξης.

Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, σχολίασε:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της CCBA, με προοπτική πλήρους ιδιοκτησίας. Έχοντας ιδρύσει την επιχείρησή μας στη Νιγηρία πριν από σχεδόν 75 χρόνια και με την επιτυχημένη εξαγορά και ενσωμάτωση της επιχείρησης στην Αίγυπτο πριν από τρία χρόνια, έχουμε βαθιά κατανόηση της ελκυστικής πρότασης που παρουσιάζει η Αφρική. Διαθέτει μια σημαντική και αυξανόμενη καταναλωτική βάση, ενώ υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης. Με τις κορυφαίες εξατομικευμένες δυνατότητες, την εμπορική εμπειρογνωμοσύνη και την πρωτοποριακή προσέγγιση μας σε θέματα βιωσιμότητας και κοινοτήτων, που υποστηρίζονται από το ταλέντο μας, πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τη συνταγή της επιτυχίας για να προωθήσουμε τη βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν η Coca-Cola Company και η GFI και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την ομάδα της CCBA στην Coca-Cola HBC και να προωθήσουμε την κοινή επιτυχία».

Ο Henrique Braun, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The Coca-Cola Company, σχολίασε:

«Η Coca-Cola HBC είναι ένας αξιόπιστος και σημαντικός εμφιαλωτής και θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης της CCBA. Όπως και η Coca-Cola HBC, βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας στην Αφρική. Εκτιμούμε τον ζωτικό ρόλο της Coca-Cola HBC στο σύστημα της The Coca-Cola Company και τις συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας».

Ο Philipp H Gutsche, Πρόεδρος της GFI, σχολίασε:

«Η οικογένεια Gutsche είναι αφοσιωμένη στις δραστηριότητες της The Coca-Cola Company στη Νότια και Ανατολική Αφρική εδώ και 85 χρόνια και είναι πεπεισμένη ότι η Coca-Cola HBC είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να προωθήσει τις δραστηριότητες της CCBA και να επιτύχει με επιτυχία το κοινό όραμα για το σύστημα Coca-Cola στην Αφρική. Η οικογένεια Gutsche θα συνεχίσει να επενδύει στο σύστημα Coca-Cola και στην Αφρική, μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola HBC»

Βασικά σημεία επιδόσεων τρίτου τριμήνου