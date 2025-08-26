Στην ΑΑΔΕ για είσπραξη 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Στην επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, προχωρά για πρώτη φορά το υπουργείο Ανάπτυξης, υλοποιώντας τη δέσμευση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Θεοδωρικάκος και προσθέτει: «Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

Χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα ο κ. Θεοδωρικάκος από το βήμα της Βουλής έκανε λόγο για τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2004 και 2011 και δεν ολοκληρώθηκαν, τονίζοντας πως «αυτό είναι παράνομο και αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στα κρατικά ταμεία, στους Έλληνες φορολογουμένους εντόκως. Τα σχέδια αυτά αυτοδικαίως απεντάσσονται, όλα τα στοιχεία θα δοθούν στην ΑΑΔΕ και εκείνη θα πράξει τα δέοντα».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «δεν ακούστηκε λέξη γι’ αυτό από την αντιπολίτευση. Η διαφάνεια για εσάς δεν είναι στρατηγική επιλογή, είναι λέξεις που χρησιμοποιείτε με ψέματα και συκοφαντίες. Δεν έχετε καμία εγγύηση αξιοπιστίας».

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερα από 1.400 επενδυτικά σχέδια που έλαβαν μεν τις σχετικές ενισχύσεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, βγαίνουν εκτός αναπτυξιακού και ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή επιδοτήσεων ύψους 480 εκατ. ευρώ.