ΟΠΑΠ: Στα 19,30 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Eurobank Equities - Χρονιά-ρεκόρ το 2025

Η Eurobank Equities σε νέα ανάλυσή της θεωρεί ότι τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου του ΟΠΑΠ θα λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης, ανεβάζοντας παράλληλα την τιμή-στόχο της μετοχής από τα 18,1 ευρώ στα 19,3 ευρώ και διατηρώντας σύσταση «hold».

Αν και τα οικονομικά στοιχεία του τριμήνου δεν αναμένονται εντυπωσιακά (έσοδα/EBITDA στην Ελλάδα +4% σε ετήσια βάση, DPS €0,65) και η διοίκηση ίσως αποφύγει την αναθεώρηση της καθοδήγησης, οι εκτιμήσεις για το γ΄ τρίμηνο αναμένεται να έχουν θετικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Ο λόγος είναι οι νέες σειρές τζακποτ ρεκόρ στο Joker, που έχουν ήδη οδηγήσει τα GGR του παιχνιδιού σε επίπεδα υψηλότερα από πέρυσι, ανατρέποντας τις αρχικές προσδοκίες της αγοράς και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα αριθμολαχεία του 2025 να ξεπεράσουν τις επιδόσεις του 2024.

Μπορεί να συνεχιστεί η δυναμική;

Η υπεραπόδοση της διετίας 2024–2025 στηρίζεται σε δύο άξονες: το Τζόκερ και το στοιχηματισμό. Το Τζόκερ έχει εισέλθει σε νέα τροχιά μετά την ανανέωση του τέλους του 2023: η αύξηση της τιμής της στήλης οδήγησε σε μείωση συμμετοχών, διευκολύνοντας όμως τη συσσώρευση μεγάλων τζακποτ. Ωστόσο, η εκρηκτική ώθηση του 2025 οφείλεται σε ασυνήθιστα μεγάλες σειρές rollover, φαινόμενο που δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται συστηματικά. Έτσι, τα έσοδα του Τζόκερ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν το 2026, παραμένοντας όμως υψηλότερα από τα προ της ανανέωσης επίπεδα. Αυτό αφήνει κενό κερδοφορίας άνω των €20 εκατ. σε σχέση με το peak του 2025.

Αντίθετα, η αναδιαμόρφωση του Champions League δημιουργεί διαρθρωτική ώθηση για το στοίχημα. Το μεγαλύτερο πλήθος αγώνων και η διεύρυνση του καλενδαρίου έχουν ενισχύσει τη συμπεριφορά των παικτών, οδηγώντας σε διατηρήσιμη διψήφια ανάπτυξη. Στις προβλέψεις, το επίγειο στοίχημα αναμένεται στάσιμο το 2025 (λόγω του Euro 2024), με ρυθμό ανάπτυξης περίπου +2% ετησίως στη συνέχεια.

Το 2025 διαγράφεται ως ακόμη μια χρονιά-ρεκόρ για τον ΟΠΑΠ, στηριζόμενη σε Τζόκερ και στοίχημα. Το 2026 όμως η μετοχή θα κριθεί από τις δομικές δυνάμεις: στοίχημα και ψηφιακή ανάπτυξη.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν σχεδόν αμετάβλητα έσοδα για το 2026–2027 (σταθερό retail, online +9% και +6% αντίστοιχα), με το EBITDA να αυξάνεται περίπου +1% ετησίως. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά +4% και +2% αντίστοιχα, με μέρισμα γύρω στα €1,5 ανά μετοχή (απόδοση 8%). Συνολικά, το EBITDA του 2025 αναθεωρείται ανοδικά κατά +4%, ενώ για το 2026–2027 η αναβάθμιση είναι πιο συγκρατημένη (+3%, μερική ομαλοποίηση Τζόκερ). Τα EPS αυξάνονται κατά +6-7%, ενισχυμένα από την εξαγορά του υπολοίπου 49% στη Stoiximan έναντι €192 εκατ. συν μετρητά, που εξαλείφει τη διαρροή κερδών προς μειοψηφία.

Η τιμή-στόχος, βασισμένη σε μοντέλο SOTP με WACC 7,3%, έχει αυξηθεί, αντικατοπτρίζοντας τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις. Υποδηλώνει πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 2025 περίπου 8,6x, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο, δικαιολογημένο από τη βελτιωμένη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών έως το 2030.