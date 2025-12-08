Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία έφτασε σε σημείο να μην λογοδοτεί σε κανέναν

ο κ. Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι όποτε αναφέρεται στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχεται έντονη κριτική για “αντιευρωπαϊσμό”.

Στις σοβαρές ελλείψεις της δομής και της λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ενώνοντας μάλιστα τη «φωνή» με εκείνη του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον.

Σε ανάρτησή του στο Linkedin, ο κ. Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι όποτε αναφέρεται στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχεται έντονη κριτική για "αντιευρωπαϊσμό".

«Και όμως, δεν ισχύει!», δήλωσε.

«Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, ομαλή και λειτουργική ομοσπονδιακή Ευρώπη, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το «ευρωπαϊκό πρότζεκτ» υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι εκείνα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία, με την πάροδο του χρόνου, έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που δεν λογοδοτεί σε κανέναν», πρόσθεσε.

«Δυστυχώς… μιλώ σε ώτα μη ακουόντων», ανέφερε και υπέδειξε τα ίδια λόγια από τον κορυφαίο παγκόσμιο τραπεζίτη, τον Τζέιμι Ντίμον, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan και ισχυρό φίλο της Ευρώπης, για να ακουστούν πιο δυνατά….

Ο κ. Μυτιληναίος παρέθεσε τα κύρια σημεία της ομιλίας του Τζέιμι Ντίμον το Σάββατο 6/12/25 στο Reagan National Defence Forum, όπως δημοσιεύτηκαν από το Bloomberg.

Ο Jamie Dimon προειδοποιεί: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

ΟJamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., κατηγόρησε τη βραδύτητα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, προειδοποιώντας ότι μια «αδύναμη» ήπειρος αποτελεί μεγάλο οικονομικό κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πρόβλημα», είπε ο Dimon το Σάββατο στο Reagan National Defense Forum. «Κάνουν μερικά υπέροχα πράγματα με τα κοινωνικά τους δίχτυα προστασίας. Αλλά έχουν διώξει επιχειρήσεις, έχουν διώξει επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία. Τώρα αρχίζει κάπως να επιστρέφει.»

Αν και επαίνεσε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες που, όπως είπε, καταλαβαίνουν τα ζητήματα, προειδοποίησε ότι η πολιτική «είναι πραγματικά δύσκολη».

Ο Dimon, επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας, εδώ και καιρό τονίζει ότι ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στην επιστολή του προς τους μετόχους νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει «σοβαρά ζητήματα που πρέπει να λύσει».

Το Σάββατο επαίνεσε τη δημιουργία του ευρώ και την ευρωπαϊκή προσπάθεια για ειρήνη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μείωση των στρατιωτικών δαπανών και οι δυσκολίες στον συντονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν την ήπειρο.

«Αν κατακερματιστούν, τότε μπορείς να πεις ότι το America First δεν θα έχει πλέον νόημα», είπε ο Dimon. «Θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο γιατί είναι σημαντικός σύμμαχος σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, που είναι πολύ σημαντικές.»

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να βοηθήσουν.

«Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί», είπε. «Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς.»

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που στρέφει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ προς το δυτικό ημισφαίριο και την προστασία της χώρας, ενώ παρουσιάζει την Ευρώπη ως μια ήπειρο που οδεύει προς «πολιτισμικό αφανισμό».

Η JPMorgan εντείνει τις προσπάθειές της για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα της εθνικής άμυνας. Τον Οκτώβριο, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια σε βιομηχανίες που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία, ποσό που είναι έως και 500 δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα θα παρείχε σε διαφορετική περίπτωση.

Ο Dimon δήλωσε ότι «είναι οδυνηρά σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν να εξαρτηθούν υπερβολικά από нен αξιόπιστες πηγές κρίσιμων πόρων, προϊόντων και παραγωγής.»

Ο επενδυτικός τραπεζίτης Jay Horine επιβλέπει την προσπάθεια, την οποία ο Dimon χαρακτήρισε «100% εμπορική». Θα εστιάσει σε τέσσερις τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα και προηγμένη παραγωγή, άμυνα και αεροδιαστημική, ενεργειακή ανεξαρτησία και ανθεκτικότητα, καθώς και νέα και στρατηγικά τεχνολογικά πεδία.

Η τράπεζα θα επενδύσει επίσης έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δικά της κεφάλαια για να βοηθήσει συγκεκριμένες εταιρείες να επεκταθούν, να καινοτομήσουν ή να επιταχύνουν στρατηγική παραγωγή.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις το Σάββατο, ο Dimon επαίνεσε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να περιορίσει τη γραφειοκρατία στο κράτος.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κόψει πολλή από τη γραφειοκρατία που κρατούσε πίσω την Αμερική», είπε. «Αυτό είναι καλό και μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια του κόσμου, των τροφίμων ή των τραπεζών.»