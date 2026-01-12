Το στοίχημα του LNG και ο ρόλος της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη

Σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένονται εντός του έτους. Ειδικότερα, η χώρα φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε βασική πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο θα αεριοποιείται και θα διοχετεύεται στις αγορές της περιοχής μέσω του ελληνικού συστήματος μεταφοράς.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει η ενεργοποίηση του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου», ο οποίος εκκινεί από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία. Ο διάδρομος περιλαμβάνει τρεις βασικές οδεύσεις, με αφετηρίες τους σταθμούς LNG της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και το σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό TAP.

Ωστόσο, η τελευταία δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο για τη δέσμευση μεταφορικής χωρητικότητας στα συστήματα αγωγών από την Ελλάδα έως την Ουκρανία δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον από προμηθευτές. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στις υφιστάμενες νομικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων οδεύσεων εφοδιασμού. Οι επόμενες δημοπρασίες, που αναμένονται εντός του έτους, θα αποτελέσουν κρίσιμες δοκιμασίες τόσο για την επίλυση των εκκρεμοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις Βρυξέλλες όσο και για την προσέλκυση ουσιαστικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας συνολικής αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος, εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξει παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άρση των σχετικών εμποδίων.

Τέλος, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος. Πρόκειται για επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 6 δισ. ευρώ έως το 2030, με έμφαση στην ανάπτυξη διεθνών και εγχώριων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου.