Ιδρύεται Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών – Στόχος οι επενδύσεις 1 δισ. σε τεχνολογία, ΑΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα τελευταία έτη η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα. Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο Adebayo Ogunlesi, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Global Infrastructure Partners (μέλος του ομίλου BlackRock), καθώς και ο Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος της BlackRock.

Ο κ. Hildebrand δήλωσε: «Ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αποτελεί απόδειξη συνέπειας και αποφασιστικότητας της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Καθώς οι ανάγκες για υποδομές αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητη. Όχι μόνο για να καλυφθούν οι σημερινές απαιτήσεις, αλλά και για να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον. Πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων θεσμών και ιδιωτικών επενδυτών. Η BlackRock είναι περήφανη που συμβάλλει σε αυτή την πρόοδο, συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις, για την επίτευξη μακροχρόνιων θετικών αποτελεσμάτων».

To Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών

Το HIIF αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund), του Εθνικού Ταμείου της Ελλάδας, που δημιουργήθηκε για να προσελκύσει επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της Νέας Οικονομίας, όπως την ενέργεια, την αγροτεχνολογία, την κυκλική και Γαλάζια οικονομία και τις ψηφιακές υποδομές. Με πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και ανεξάρτητη διακυβέρνηση, το HIIF επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων με κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Την προετοιμασία και υλοποίηση του HIIF υποστήριξε η BlackRock Financial Markets Advisory.

Η Σύνοδος άνοιξε με μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος τόνισε: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς άλλη μία χώρα της Ευρωζώνης. Μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές».

Το HIIF σηματοδοτεί, επίσης, την εξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF). Παράλληλα με τα υφιστάμενα εργαλεία, όπως το Ταμείο PHAISTOS, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το Υπερταμείο συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομών εθνικής σημασίας, όπως οδικά δίκτυα, λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και κέντρα logistics, μέσω των θυγατρικών και συμμετοχών του. Λειτουργεί, επίσης, ως θεσμικός εταίρος για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν σταθερές και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:«Με το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το Υπερταμείο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως αξιόπιστος εταίρος για διεθνείς επενδυτές. Το νέο Ταμείο ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατ., ενώ η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους €1 δισ. στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία».

Κατά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος κλείνει τις εργασίες της Συνόδου, η διασφάλιση ενός διαφανούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση της κυβέρνησης.

Στη Σύνοδο, συμμετείχε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές προοπτικές και το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Το Υπερταμείο/Growthfund εξελίσσεται σε Sovereign Wealth Fund

Το Growthfund, το Εθνικό Ταμείο της Ελλάδας, εξελίσσεται στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF) της χώρας.

Με την ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού του βραχίονα, του Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), αλλά και την ανάπτυξη των υφιστάμενων εργαλείων του στους τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της άμυνας, όπως το Ταμείο PHAISTOS για την προώθηση επενδύσεων σε έργα 5G, το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Άμυνας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το Growthfund δημιουργεί μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, με ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια και συνεργασία.

Το HIIF, το νεοσύστατο επενδυτικό όχημα του Υπερταμείου ξεκινά τη λειτουργία του με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατομμύρια. Η πρώτη επένδυση του Ταμείου θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, ενώ στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους €1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Το Υπερταμείο – είτε αυτόνομα, είτε μέσω του νέου Ταμείου – εξετάζει ήδη μια σειρά έργων στους τομείς της Νέας Οικονομίας, όπου θα συμμετέχει ως συνεπενδυτής, με έμφαση σε Data Centres, πράσινη ενέργεια, μπλε και κυκλική οικονομία, βιοτεχνολογία, αγροτεχνολογία, διαχείριση υδάτων και άλλα. Εκτιμάται ότι στους τομείς αυτούς μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη στη χώρα μας.

Τι είναι το HIIF/Επενδυτική Στρατηγική

Το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών εντάσσεται στον θεσμικό μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε σύγχρονο Sovereign Wealth Fund, ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς πρακτικές, και φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος του κεντρικού επενδυτικού βραχίονα της χώρας για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε κρίσιμους τομείς.

Το Ταμείο:

Αποτελεί μόχλευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης .

. Αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική του Growthfund.

Θα λειτουργεί ως συμμέτοχος μειοψηφίας, καθορίζοντας τους όρους της επένδυσης σε εμπορική βάση και συμμετέχοντας ισότιμα (pari passu) με τους ιδιώτες εταίρους.

Η BlackRock FMA υποστήριξε την προετοιμασία για την υλοποίησή του.

Ξεκινά τη λειτουργία του με €300 εκατ. και στόχο σημαντικής διεύρυνσης.

Το ύψος των αρχικών επενδύσεων θα ανέρχεται σε €45 εκατ. ανά επένδυση, με εξαιρέσεις που απαιτούν έγκριση Δ.Σ.

Λειτουργεί με ανεξάρτητη διακυβέρνηση και επενδυτική πειθαρχία.

Το Ταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά οργανωτικά και θεσμικά βήματα, με την επιλογή τεχνοκρατικής Διοίκησης από το Υπερταμείο και εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, με στόχο τουλάχιστον μία επένδυση έως το τέλος του 2025 .

. Θα διατηρήσει ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ μεταξύ εμπορικής απόδοσης και του ρόλου του ως επιταχυντή για την ελληνική οικονομία.

Στόχευση σε Τομείς με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική

Η ίδρυση του HIIF δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρόκειται για ένα όχημα στρατηγικής σημασίας, που έχει στόχο να κατευθύνει κεφάλαια εκεί όπου η χώρα διαθέτει τις μεγαλύτερες ανάγκες και ταυτόχρονα τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, το HIIF θα επικεντρωθεί σε:

Ψηφιακές Υποδομές: Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες.

Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες. Πράσινη Μετάβαση: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ενέργεια: Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Κυκλική Οικονομία: Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων. Γαλάζια Οικονομία: Βιώσιμη ανάπτυξη ναυτιλιακής βιομηχανίας και λιμενικών υποδομών.

Οφέλη για την Ελλάδα – Η πολλαπλασιαστική δύναμη

Το HIIF είναι δομημένο ώστε να παρέχει χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα με τους εξής τρόπους: