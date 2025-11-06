Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια με εγγυημένη απόδοση;

Ο προβληματισμός στην αγορά είναι έντονος: που πρέπει να επενδυθεί το χρήμα; Μετοχές, πολύτιμα μέταλλα, ακίνητα έχουν προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία για πιθανή διόρθωση εντός και εκτός συνόρων. Τα επιτόκια έπεσαν -και αναμένεται να παραμείνουν χαμηλά τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια- κάτι που σημαίνει ότι χάνει την αίγλη του και το «καταφύγιο» των εντόκων γραμματίων ή των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

H αύξηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων -ξεπέρασαν ήδη τα 28 δις. ευρώ- δείχνει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή επενδυτές πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο για να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, το ρίσκο δεν είναι διατεθειμένοι να το αναλάβουν όλοι. Προκειμένου να διευρύνουν τον κατάλογο των πελατών τους, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες μπαίνουν πλέον στη λογική του να προσφέρουν προϊόντα που σε έναν βαθμό «εγγυώνται» ή το κεφάλαιο ή και κάποια μικρή απόδοση την οποία ο αποταμιευτής δεν θα εξασφάλιζε καν αν άφηνε τα λεφτά του στο απλό ταμιευτήριο ή στον λογαριασμό όψεως.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας «λογικής» η διάθεση του προϊόντος της Εθνικής που ξεκινάει αύριο. Το «επενδυτικό νέας γενιάς» είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα επένδυσης των χρημάτων σας σε αμοιβαίο κεφάλαιο (σ.σ εν προκειμένω το Α/Κ Δήλος Στρατηγικών Τοποθετήσεων Μικτό εξωτερικού». Ποια είναι η διαφορά του; Ότι αντί η επένδυσή σας να εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία της τιμής του αμοιβαίου, συνοδεύεται από κάποιες «σταθερές»:

Προσφέρεται εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου (100%) υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα παραμείνουν τοποθετημένα στο προϊόν για πέντε χρόνια. Προσφέρεται μια ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 1% τον χρόνο ή 5% στην 5ετία και πάλι με υποχρέωση διακράτησης.

Και γιατί η τράπεζα να σας δώσει αυτές τις εγγυήσεις; Διότι από τις πιθανές μελλοντικές αποδόσεις, θα εισπράξει το 50%. Έτσι, στο υποθετικό σενάριο που η τιμή του Α/Κ θα αυξηθεί κατά 85% στην 5ετία, εσείς θα πάρετε πίσω το κεφάλαιό σας συν απόδοση 142,5%. Αν πάλι αυξηθεί κατά 30%, θα πάρετε το κεφάλαιο συν 15%. Και αν μειωθεί κατά 10%, εσείς θα πάρετε το κεφάλαιό σας συν 5%.

Για τους τελικούς υπολογισμούς, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προμήθειες. Στο ενημερωτικό δελτίο του προϊόντος αναφέρεται ότι κατά την είσοδο, και για επένδυση 10.000 ευρώ που είναι και η ελάχιστη, επιβάλλεται προμήθεια 100 ευρώ. Επίσης, επιβάλλεται ετήσιο κόστος 1,76% για διαχείριση το οποίο επηρεάζει την καθαρή τιμή του Α/Κ. Έτσι, αν κάποιος επενδύσει 10.000 ευρώ και διακρατήσει το προϊόν έως τη λήξη του, θα επιβαρυνθεί συνολικά με 980 ευρώ (σ.σ ετήσιος αντίκτυπος κόστους 1,96%). Η όποια απόδοση απομείνει στο τέλος, φορολογείται και με συντελεστή 15% όπως και οι τόκοι καταθέσεων.