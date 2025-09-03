Το β’ τρίμηνο του 2026 θα παραδοθούν τα τελευταία 45,5 χλμ. του Ε65

Αυτοψία στο υπό κατασκευή βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), στα Γρεβενά, πραγματοποίησε, σήμερα Τετάρτη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Π.Ε. Γρεβενών, μαζί με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επιθεώρησε το εργοτάξιο στο τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο εξόδου, κοντά στα Γρεβενά, εκεί όπου ο νέος αυτοκινητόδρομος διασταυρώνεται με την «Εγνατία Οδό».

Μετά την αυτοψία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι «Το έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα – καιρού επιτρέποντος φυσικά – και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Παρόντες κατά την αυτοψία ήταν, επίσης, ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, οι Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Αμανατίδης και Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι Δήμαρχοι Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης.

Εν συνεχεία, το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σχολικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου.

Το έργο, προϋπολογισμού 223.747,56 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις:

· σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χρωματισμούς και αποκαταστάσεις φθορών,

· στην ανακατασκευή της στέγης και των συστημάτων απορροής όμβριων,

· στη βελτίωση της προσβασιμότητας με ράμπες και WC ΑμεΑ,

· στην ανακατασκευή WC μαθητών και καθηγητών,

· στην αναβάθμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε και τις υπό κατασκευή εργατικές κατοικίες στα Γρεβενά.