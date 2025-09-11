Μείωση 20,4% στους περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 – Που οφείλεται

Το 2023, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 9,257 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 20,4% σε σύγκριση με το 2022. Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 10,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το έτος 2022.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους για το έτος 2023 και τα αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2014-2022, τα οποία συλλέγονται από διοικητικές πηγές.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το έτος 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 6,18 δισ. ευρώ και με ποσοστό 66,8% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3,072 δισ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 33,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Φόροι ενέργειας

Το 2023, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 7,54 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 24,4% σε σύγκριση με το 2022. Οι ενεργειακοί φόροι αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 81,5% για το έτος 2023.

Η μεγάλη μείωση των φόρων ενέργειας κατά το έτος αναφοράς 2023, οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας αγοράς» με ισχύ από 1η Ιουλίου 2022 έως 1η Ιουνίου 2023. Ο μηχανισμός αυτός, αφορούσε σε παρακράτηση μέρους των εσόδων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και αποδόθηκε στο σύνολό του στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας «D35 – Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και κλιματισμού». Το έτος αναφοράς 2023, ο φόρος αυτός ήταν 703,0 εκατ. ευρώ (από 2,889 δισ. ευρώ το έτος 2022).

Το 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν συνολικά 5,547 δισ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2 δισ. ευρώ.

Φόροι μεταφορών

Το 2023, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1,68 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 6,9% σε σχέση με το 2022. Οι φόροι μεταφορών αποτέλεσαν το 18,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων για το έτος 2023.

Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 1,044 δισ. ευρώ ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 636,1 εκατ. ευρώ.

Φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων

Το 2023, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 29,0 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους φόρους ρύπανσης και χρήσης πόρων το έτος 2023, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν το ποσό των 27,5 εκ. ευρώ ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν τα υπόλοιπα 1,5 εκ. ευρώ.