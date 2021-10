Ξεκινάει η διεθνής έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης - Σημαντική η ελληνική συμμετοχή

Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η 72η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, που θα είναι φέτος υβριδική. Αυτό σημαίνει πως θα πραγματοποιηθεί τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Έκθεσης όσο και διαδικτυακά. Με συμμετοχή 1.500 εκθετών από 70 χώρες, αριθμοί σημαντικά μικρότεροι σε σχέση με το 2019 (με υπερπολλαπλάσιους τότε εκθέτες και υπερδιπλάσιες χώρες), στη Φρανκφούρτη θα πραγματοποιηθούν και αυτή τη χρονιά οι καθιερωμένες επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ συγγραφέων, εκδοτών, μεταφραστών και πρακτόρων του βιβλίου για αγοραπωλησίες πνευματικών δικαιωμάτων. Η Έκθεση θα λειτουργήσει για το κοινό από το απόγευμα της Παρασκευής και όλο το Σαββατοκύριακο (λήγει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου).

Οι περισσότεροι συγγραφείς, συγγραφείς από ολόκληρη την υδρόγειο, θα συμμετάσχουν ψηφιακά ενώ ψηφιακός θα είναι και ο χαιρετισμός που θα απευθύνει το βράδυ των εγκαινίων η Μάργκαρετ Άτγουντ, η γνωστότερη διεθνώς Καναδή συγγραφέας, με τον Καναδά να αποτελεί τη φετινή τιμώμενη χώρα. Ψηφιακό κατά το ήμισυ θα είναι καναδικό περίπτερο.

Η ελληνική συμμετοχή

Με περισσότερους από 800 τίτλους βιβλίων, δεκατέσσερις εκδότες, έξι εκδηλώσεις, τέσσερις συγγραφείς και πλήθος επαγγελματικές συναντήσεις θα συμμετάσχει στην Έκθεση το Ελληνικό Περίπτερο. Η Ελλάδα επιστρέφει στον χώρο, τηρώντας τους απαραίτητους υγειονομικούς κανόνες και με σύνθημα «Re:connect - Welcome back to Frankfurt». Στο Ελληνικό Περίπτερο (Hall 4.1 / Stand G83) λαμβάνουν μέρος οι εκδόσεις Άγρα, Βακχικόν, Ευρασία, Καπόν, Καστανιώτη, Κέδρος, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μεταίχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκη, Νεφέλη -Volatilium, University Studio Press, Thinking Book-in-browser και Romiosini. Την εθνική αποστολή διοργανώνουν το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Γραμμάτων) με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη. Στο Περίπτερο θα εκπροσωπηθούν ποικίλες θεματικές κατηγορίες, όπως και ένα πανόραμα πρόσφατων εκδόσεων τέχνης από μουσεία και πολιτιστικούς φορείς, που θα φωτίσουν πτυχές της σύγχρονης συγγραφικής και πολιτιστικής δράσης στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Έκθεση της Φρανκφούρτης κατήργησε φέτος τις αίθουσες εκδηλώσεων εντός του εκθεσιακού χώρου, λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων, το ΕΙΠ, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση, το Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG), τις εκδόσεις Romiosini και τη Διεθνή Ομοσπονδία Βιβλιοθηκών (IFLA) διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με προσκεκλημένους συγγραφείς και ομιλητές και με στόχο την προώθηση του ελληνικού βιβλίου τόσο προς τους επαγγελματίες όσο και προς το κοινό. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους ως επί το πλείστον εκτός της Έκθεσης αλλά και ψηφιακά στο Frankfurt Studio, που θα μεταδίδει ζωντανά σειρά συζητήσεων για σημαντικά ζητήματα της εκδοτικής βιομηχανίας, από τα κανάλια της Frankfurt Book Fair. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση του νέου μεταφραστικού προγράμματος GreekLit, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του επανατοποθετώντας το ελληνικό βιβλίο στον ανταγωνισμό της διεθνούς αγοράς δικαιωμάτων. Μετά από πρόσκληση της Έκθεσης Βιβλίου Φρανκφούρτης, το νέο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στα μέλη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού δικτύου ENLIT - European Network for Literary Translation από τον πρόεδρο της επιτροπής του GreekLit Νίκο Μπακουνάκη, την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στις 12.30 μμ. Το Σαββατοκύριακο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις βιβλιοθήκες του Ελληνικού Περιπτέρου και να ενημερωθούν για τις νέες κυκλοφορίες αλλά και να συναντήσουν τους προσκεκλημένους συγγραφείς: Ανδρέα Μήτσου, Νίκο Μπακουνάκη και Έρση Σωτηροπούλου καθώς και τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εικονογράφο Λήδα Βαρβαρούση.

Οι εκδηλώσεις της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία και συμμετοχή του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, του προέδρου του ΕΙΠ Νίκου Α. Κούκη, της διευθύντριας Γραμμάτων του υπουργείου Πολιτισμού Σίσσυς Παπαθανασίου και με την υποστήριξη της προξένου της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη Ιωάννας Κριεμπάρδη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

16:00 - 16.25

(FRANKFURT STUDIO / LIVE STREAMING)

«Βιβλίο, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα: μια σχέση με δυναμική στη μετά COVID εποχή»

Παρά τις αβέβαιες συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει οι βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, μέσα από μια τέτοια εμπειρία προκύπτουν νέες βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμοι τρόποι προσέγγισης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο πάνελ θα συζητηθούν οι πρωτοβουλίες, οι προκλήσεις και οι εξελίξεις στο πλαίσιο μιας προοπτικής με επίκεντρο τον αναγνώστη-χρήστη. Ομιλητές: Νικόλας Γιατρομανωλάκης, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Τόνια Αράχωβα, εκλεγμένη πρόεδρος IFLA και πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών Ελλάδας, και Perry Moree, ταμίας ΔΣ IFLA, CEO Βιβλιοθήκης Zeeland, Ολλανδία. Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά στο ψηφιακό κανάλι της Έκθεσης Βιβλίου Φρανκφούρτης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΙΠ, υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

16.00-18.00 / Café Laumer (Bockenheimer Landstraße 67, Frankfurt)

Συγγραφείς και Βραβεία: παρουσίαση της Ανθολογίας Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων

Μια συζήτηση για τη λογοτεχνία, τα βραβεία και τους συγγραφείς με αφορμή την έκδοση της Ανθολογίας Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας (διήγημα-νουβέλα) στη γερμανική γλώσσα από τις εκδόσεις Romiosini. Ομιλητές: Σίσσυ Παπαθανασίου, διευθύντρια Γραμμάτων υπουργείου Πολιτισμού, Έρση Σωτηροπούλου, συγγραφέας, και Ανδρέας Μήτσου, συγγραφέας. Συντονίζει ο Νίκος Μπακουνάκης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πανεπιστημιακός. Χαιρετισμοί: Νικόλας Γιατρομανωλάκης, υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιωάννα Κριεμπάρδη, πρόξενος της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη και Νίκος Α. Κούκης, πρόεδρος ΕΙΠ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΙΠ και υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την υποστήριξη του Προεξενείου της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη.

Η έκθεση ελληνικών βιβλίων περιλαμβάνει επίσης τίτλους που επέλεξαν περισσότεροι από 60 εκδότες και καλύπτει τις ενότητες: πεζογραφία, ποίηση, δοκίμιο, παιδικό και εφηβικό βιβλίο, graphic novels - comic books, λευκώματα, εκδόσεις κλασικής και σύγχρονης τέχνης, μέθοδοι εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, έργα που διακρίθηκαν στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2020 καθώς και 50 ελληνικά βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί σε περισσότερες από 20 χώρες: Γαλλία, Αγγλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Τουρκία, Λίβανος, Δανία, Σουηδία, Εσθονία, Λιθουανία, Ρωσία, Ουκρανία. Ιράκ, Ινδία, Κορέα, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταιβάν.