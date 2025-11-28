Ώρα πληρωμής για όσους δικαιούνται επιστροφή ενοικίου - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Μικρή οικονομικά ανάσα θα πάρουν ενοικιαστές καθώς σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου.

Πρόκειται για μόνιμο μέτρο που θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο και αφορά στην επιστροφή του ενοικίου ενός μήνα για κύριες ή φοιτητικές κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, έπειτα από την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια της ΑΑΔΕ.

Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Τι γίνεται σε περίπτωση μη καταβολής

Προσοχή! Ενοικιαστές, οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Ειδικότερα, οι μισθωτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί ότι εισπράχθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η κυβέρνηση υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου σε περίπου 230 εκα. ευρώ για το 2025, ενώ το ύψος της επιστροφής ενοικίου κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι έως 20.000 € για τον άγαμο, για ζευγάρι οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής ενοικίου θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.