Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: νέα υπηρεσία του 1555

Η υπηρεσία είναι στη διάθεση των πολιτών Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 και δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών.

Ένα σημαντικό ορόσημο στον τρόπο που ο πολίτης εξυπηρετείται και ενημερώνεται από το κράτος, είναι γεγονός: η ψηφιακή εξυπηρέτηση του 1555, του τετραψήφιου αριθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επεκτείνεται με στόχο την συμπερίληψη. Η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα όλων.

Επισήμως πλέον, πολίτες με προβλήματα ακοής έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται στην ελληνική νοηματική γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, με στόχο -πάντοτε- την άμεση και «ανθρώπινη» εξυπηρέτηση.

Ο πολίτης που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, εισέρχεται στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση του 1555, επιλέγει το πεδίο «Αίτημα ραντεβού βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα» και οδηγείται στη σελίδα σύνδεσης με τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet.

Αφού συνδεθεί, επιλέγει τουλάχιστον 2 διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες για ραντεβού. Αμέσως μετά επιλέγει τον Φορέα και τη θεματολογία και λαμβάνει στην ηλεκτρονική διέυθυνση που έχει δηλώσει την επιβεβαίωση του ραντεβού του, μαζί με τον σύνδεσμο που θα χρησιμοποιήσει για την είσοδο στο περιβάλλον βιντεοκλήσης.

Την ημέρα του ραντεβού, ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 10 λεπτά πριν από την ώρα του ραντεβού και έως 10 λεπτά μετά, ενώ η βιντεοκλήση δεν καταγράφεται.

Η υπηρεσία είναι στη διάθεση των πολιτών Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 και δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών.

Δείτε περισσότερα για την υπηρεσία 1555 εδώ

https://1555.gov.gr/vinteoklisi-stin-noimatiki/

Στον αέρα βρίσκεται και η καμπάνια επικοινωνίας για τη νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης του 1555 μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα για τους πολίτες με προβλήματα ακοής. Με κεντρικό μήνυμα «Γιατί η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα και σε αυτήν είμαστε όλοι ίσοι» και με ειδικά διαμορφωμένο περιεχόμενο ανά μέσο, η καμπάνια τρέχει σε Τηλεόραση, Τύπο, Websites & Social Media και Ραδιόφωνο.

Η καμπάνια επιτυγχάνει έναν τριπλό στόχο: να ενημερώσει για τη νέα υπηρεσία, να δείξει την ευκολία της αξιοποίησής της και ταυτόχρονα να προβάλει την ομαλή και οργανική ένταξή της στην καθημερινότητα των πολιτών με προβλήματα ακοής. Χωρίς μουσική και ευφάνταστα ηχητικά εφέ και κρατώντας μονάχα τους φυσικούς ήχους ενός γραφείου, η καμπάνια αναδεικνύει ως πρωταγωνίστρια την ίδια τη νοηματική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό μιλά απευθείας στο κοινό - στόχος, αλλά και μας εξοικειώνει με την πραγματικότητα των πολιτών με προβλήματα ακοής, στηρίζοντας έτσι το κεντρικό μήνυμα: «Γιατί η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα και σε αυτήν είμαστε όλοι ίσοι.»