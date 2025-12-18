Παράταση 3 μηνών για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνει το υπουργείο Οικονομικών καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026. Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των μισθώσεων και δίνει επιπλέον χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, πριν καταστεί υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου για την καταβολή των μισθωμάτων.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα. Με την παράταση αποφεύγονται άμεσα προβλήματα εφαρμογής, ιδίως σε παλαιά μισθωτήρια ή σε περιπτώσεις όπου εκμισθωτές και μισθωτές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στις νέες απαιτήσεις.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η παράταση της αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές.

Παράλληλα, θεσπίζονται νέες απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2026. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ενώ για το ίδιο έτος απαλλάσσονται και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.

Στο ίδιο πακέτο ρυθμίσεων εντάσσεται και η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022. Στόχος της ρύθμισης είναι να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι και να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση έργων και επενδύσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα.