«Πάγωσαν» οι διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες - Η αναπροσαρμογή μετατίθεται για το 2027

Οι παρεμβάσεις στις αντικειμενικές αξίες σε 36 ζώνες που ανήκουν σε 12 δήμους της χώρας παίρνει εκ νέου παράταση

Εδώ και 2,5 χρόνια περιμένουν τις διορθώσεις των αντικειμενικών αξιών οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 12 δήμους της χώρας, τις οποίες υποσχέθηκε το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζοντας ότι οι ενστάσεις για αντικειμενικές αξίες υψηλότερες των εμπορικών ήταν βάσιμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις στις αντικειμενικές αξίες σε 36 ζώνες που ανήκουν σε 12 δήμους της χώρας παίρνει εκ νέου παράταση με τις σχετικές αποφάσεις να παραπέμπονται τώρα στο 2027, όταν θα εξεταστεί συνολικά ο χάρτης των αντικειμενικών αξιών.

Οι προσφυγές

Τον Ιανουάριο του 2023, 169 δήμοι προσέφυγαν στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζοντας πως οι αντικειμενικές αξίες ξεπερνούν κατά πολύ τις εμπορικές, ζητώντας μειώσεις ακόμη και άνω του 50% ή επιστροφή στα επίπεδα του 2018. Ωστόσο, μόνο 12 δήμοι υπέβαλαν πλήρως τεκμηριωμένα αιτήματα στην αρμόδια Επιτροπή.

Πρόκειται για 36 ζώνες που ανήκουν στους δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σύμης, Πύργου, Ρόδου και Λέρου. Οι υπόλοιπες προσφυγές, μεταξύ αυτών και της Αθήνας, απορρίφθηκαν, καθώς δεν συνοδεύονταν από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι οι εκτιμητές στους οποίους ανατέθηκε ο επανακαθορισμός των τιμών στις συγκεκριμένες περιοχές θα ολοκλήρωναν σε 15 ημέρες το έργο τους και θα παρέδιδαν το πόρισμα στον υπουργό Οικονομικών. Η διαδικασία όμως έχει κολλήσει.

Το αντικειμενικό σύστημα

Σε αντίθεση με τις διορθώσεις, προχωρά κανονικά ο σχεδιασμός για την κάλυψη του τελευταίου 1,5% της επικράτειας που δεν έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα. Συνολικά 2.167 περιοχές αναμένεται να αποκτήσουν για πρώτη φορά αντικειμενικές αξίες, βάζοντας τέλος στις στρεβλώσεις και στις συγκρούσεις φορολογουμένων με τις εφορίες.

Στην Αττική θα ενταχθούν περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, η Αγία Μαρίνα, ο Χάρακας, το Δασκαλειό, τμήματα στο Πόρτο Ράφτη, στη Σαλαμίνα, τα Κύθηρα και την Αίγινα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μπαίνουν στον χάρτη περιοχές της Αχαΐας (Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος), της Ηλείας (Κυλλήνη, Αρχαία Ολυμπία), των Τρικάλων (Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι) και της Φλώρινας (Αμύνταιο, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη κ.ά.).

Παγώνουν οι αντικειμενικές

Παρά την άνοδο των εμπορικών αξιών τα τελευταία τρία χρόνια, η κυβέρνηση αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητες τις αντικειμενικές μέχρι και το 2027.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι το «πάγωμα», σε συνδυασμό με άλλα μέτρα όπως η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα και του φόρου υπεραξίας έως το τέλος του 2026, αλλά και η επιδότηση ενοικίου για πρώτη κατοικία, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης.