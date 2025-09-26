Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία άνοδος 0,07%- Kέρδη 38,25 % από τις αρχές του 2025

Με μικρή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο την εβδομάδα, με τον τραπεζικό δείκτη να ξεχωρίζει

Mε οριακή άνοδο 0,07% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης εν μέσω θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στη Wall Street.

Παρά τη στασιμότητα του Γενικού Δείκτη, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, καθώς συνεχίζονται τα «πονταρίσματα» των διεθνών επενδυτικών οίκων στις ελληνικές τράπεζες.

Η Mediobanca επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή στο ευρωπαϊκό banking.Για της Εθνική δίνει τιμή στόχο 15,00 ευρώ, για την Alpha Bank τα 4,40 ευρώ, για την Πειραιώς τα 8,80 ευρώ και για την Eurobank τα 3,70 ευρώ.

Η UBS παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες , αναβαθμίζοντας τις τιμές στόχους επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Buy». Παρά την έντονη άνοδο των μετοχών, η ελκυστική αποτίμηση και η ισχυρή δυναμική κερδοφορίας οδηγούν την UBS να επαναλάβει τη θετική της στάση.

Ο δείκτης P/E για το 2026 διαμορφώνεται στις 7,9 φορές και για το 2027 στις 6,9 φορές, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,1 φορές και 8,3 φορές, αντίστοιχα).

Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος 4,00 ευρώ, για την Eurobank τα 4,10 ευρώ, για την Εθνική τα 14,90 ευρώ και για την Πειραιώς τα 8,60 ευρώ.

'Ακρως θετικά μηνύματα έστειλαν οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών που συμμετείχαν στο 30ο European Financials CEO Conference της Bank of America στο Λονδίνο.

Η BofA υπογραμμίζει ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς, υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και αποδόσεις που ξεπερνούν τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η BofA διατηρεί «bullish» στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Για τη Eurobank δίνει τιμή-στόχος στα 4,45 ευρώ, για την Εθνική τα 12,81 ευρώ για την Alpha Bank τα 3,89 ευρώ και για την Πειραιώς τα 7,78 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.031,81 μονάδες, έναντι 2.030,46 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,07%. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ενισχύεται 0,51%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 38,25%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,31% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,63 %.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,84%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 22,89%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 3,43%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 75,78%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.231,905 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 246,381 εκατ. ευρώ, από 253,661 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.