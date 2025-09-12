Χρηματοδότηση 17,5 δισ. ευρώ για έργα ενεργειακής απόδοσης σε ΜμΕ

τόχος της ΕΤΕπ είναι να τονώσει την εξοικονόμηση ενέργειας σε περισσότερες από 350.000 ΜμΕ τα επόμενα τρία χρόνια

Περισσότερες από 350.000 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη αναμένεται να ωφεληθούν από τη νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλίας ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η πρωτοβουλία για την ενεργειακή απόδοση που αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με επικεφαλής τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιδιώκει να βοηθήσει τις ΜμΕ που χρησιμοποιούν αποδεδειγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η χρηματοδοτική προσπάθεια ύψους 17,5 δισ. ευρώ του Ομίλου ΕΤΕπ, αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει το τρέχον επίπεδο στήριξης της περιόδου 2025-2027. Θα επικεντρωθεί στα μέτρα που λαμβάνονται από τις ΜμΕ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της απεξάρτησης από τον άνθρακα και θα χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό υφιστάμενων και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων και μετοχικών τίτλων.

Συνολικές επενδύσεις

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους άνω των 65 δισ. ευρώ έως το 2027 για εξοικονόμηση ενέργειας από τις ΜμΕ, συμβάλλοντας στην κάλυψη του κενού της αγοράς της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε σήμερα στη διάρκεια διάσκεψης στις Βρυξέλλες. Οι ομιλίες της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμες στο EBS.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση στήριξης των εταιρειών στην προσπάθεια τους να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος», δήλωσε η Πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Nadia Calviño. «Και καθώς οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

«Οι ΜμΕ βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και του τρόπου ζωής. Ωστόσο, ο ρυθμός των επενδύσεών τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι ο μισός σε σχέση με εκείνον των μεγαλύτερων εταιρειών», δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen. «Αυτή η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ, που υποστηρίζεται από την Επιτροπή, θα είναι καθοριστική για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, θα απλοποιήσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα επιταχύνει την εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης. Με περισσότερες ενεργειακά αποδοτικές ΜμΕ, ενισχύουμε την οικονομία μας, ωφελούμε το κλίμα και διατηρούμε έναν υγιή παλμό στις κοινότητες σε όλη την Ευρώπη».

One-stop-shop

Για την απλούστευση της πρόσβασης και τη στήριξη των επιχειρήσεων, η πρωτοβουλία θα θεσπίσει μια υπηρεσία μίας στάσης (one-stop-shop) για την ενεργειακή απόδοση των ΜμΕ». Πρόκειται για ένα ενιαίο σημείο εισόδου που ενσωματώνει το σύνολο των δανείων κατόπιν διαμεσολάβησης που προσφέρει ο Όμιλος ΕΤΕπ, απλοποιώντας τη συμμετοχή και επιταχύνοντας την υλοποίηση.

Επενδυτικές πλατφόρμες

Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας, ο Όμιλος ΕΤΕπ θα στηρίξει ειδικές επενδυτικές πλατφόρμες σε συνεργασία με εταίρους του ιδιωτικού τομέα, στοχεύοντας συγκεκριμένα τα έργα ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ. Εκτός από τη χρηματοδότηση νέων συγκεκριμένων έργων, οι πλατφόρμες αυτές θα διευρύνουν τη βάση επενδυτών και θα προσελκύσουν κρίσιμα κεφάλαια στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ενεργειακής απόδοσης.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ συνεργάζεται με το Ίδρυμα Solar Impulse, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, με σκοπό την προώθηση ενός μοντέλου γνωστού ως «υπηρεσιοποίηση» ή ενεργειακή απόδοση ως υπηρεσία. Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP29, προβλέπει τη μετάβαση των εταιρειών από την πώληση φυσικών προϊόντων στην παροχή αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, αντί να αγοράσουν ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό θέρμανσης ή φωτισμού, οι ΜμΕ πληρώνουν για τη θερμότητα ή το φωτισμό που χρησιμοποιούν. Ο πάροχος της υπηρεσίας διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού και εξασφαλίζει την απόδοσή του. Το μοντέλο αυτό εξαλείφει το αρχικό κόστος επένδυσης των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

«Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τον ισχυρότερο και πιο υποτιμημένο πόρο της Ευρώπης», δήλωσε ο Bertrand Piccard, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Solar Impulse. «Κάθε κιλοβατώρα που εξοικονομείται είναι χρήματα που κερδίζονται και εκπομπές που αποφεύγονται. Το Ίδρυμα Solar Impulse έχει ήδη επισημάνει περισσότερες από 1600 κερδοφόρες λύσεις που αποδεικνύουν ότι η απόδοση δεν αποτελεί κόστος, αλλά κέρδος. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, μπορούμε σήμερα να προσφέρουμε αυτές τις καινοτομίες σε εκατοντάδες χιλιάδες ΜμΕ σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά, την ανταγωνιστικότητά τους και τελικά τη βιομηχανική υπεροχή της ΕΕ».

Η ομάδα εργασίας

Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης σήμερα μια ειδική ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Ενεργειακή Απόδοση, η οποία επικεντρώνεται στις ΜμΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με στόχο την αντιμετώπιση των εμποδίων και την ανάπτυξη χρηματοδοτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Η στήριξη της Επιτροπής θα περιλαμβάνει εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται μέσω του επενδυτικού προγράμματος InvestEU και του υποπρογράματος LIFE για τη Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια.

Τα μέτρα αυτά συνολικά αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Ομίλου ΕΤΕπ και της Επιτροπής να στηρίξουν τις ΜμΕ στην πράσινη μετάβασή τους και κατ’επέκταση να επιταχύνουν την ανταγωνιστικότητα και τις προσπάθειες απεξάρτησης από τον άνθρακα της Ευρώπης στο πλαίσιο της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία και του Σχεδίου Δράσης για Προσιτή ενέργεια .

Απελευθέρωση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Όμιλος ΕΤΕπ παρουσίασε νέα έκθεση η οποία αναδεικνύει την εμπειρία της στην υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης σε όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης και ευρήματα από την Έρευνα Επενδύσεων της ΕΤΕπ σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που επιταχύνουν και τα εμπόδια για τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ. Η έκθεση διαπιστώνει ότι, κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους σε λογαριασμούς ενέργειας σε σύγκριση με τις αμερικανικές. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στις υψηλές τιμές ενέργειας επενδύοντας σε ενεργειακή απόδοση.