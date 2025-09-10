Ανεβάζει τον πήχυ για τις τράπεζες η BofA - Βλέπει ανάκαμψη των εσόδων και συνέχεια στο ράλι

Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν επενδυτικά ελκυστικές, με discount έναντι των ευρωπαϊκών, σημειώνει σε νάς ανάλυση της η Bank of America.

Η BofA προβλέπει μικρές αναβαθμίσεις για τα κέρδη και τα καθαρά έσοδα από τόκους του κλάδου, ενώ βλέπει βελτίωση στις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και αύξηση στις μερισματικές αποδόσεις την περίοδο 2026–2027.

Οι αναλυτές βλέπουν περιθώρια για μείωση του CoE και περαιτέρω re-rating, καθώς: (1) τα payouts εξακολουθούν να είναι περιορισμένα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά καθώς βελτιώνεται η ποιότητα του κεφαλαίου, οι δυνατότητες κατανομής κεφαλαίου θα πρέπει να συγκλίνουν και (2) το εγχώριο CoR είναι αυξημένο λόγω των υψηλών προμηθειών εξυπηρέτησης των NPE, αλλά οι τράπεζες θα πρέπει να τα επαναδιαπραγματευτούν και να αντιμετωπίσουν το θέμα τους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι έπειτα από αρκετά τρίμηνα πίεσης στα έσοδα από τόκους, το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης έχει τελειώσει. Μετά το τρίτο/τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα από τόκους αναμένεται να ανακάμψουν με ώθηση από:

(1) Την μέση ετήσια αύξηση των δανείων κατά 9% στην 3ετία.

(2) Τις υψηλότερες εκτιμήσεις για τα επιτόκια της ΕΚΤ, με την BofA να τα περιμένει στο 1,75% από το τέταρτο τρίμηνο και στη συνέχεια σταθερά.

(3) Την καθυστερημένη ανατιμολόγηση των καταθέσεων που τώρα επιταχύνει.

(4) Τα πιο ουσιαστικά κέρδη από την αντιστάθμιση κινδύνου.

H BofA θέτει σύσταση buy για Alpha, Eurobank, Πειραιώς ενώ διατηρεί ουδέτερη σύσταση για Εθνική.

Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,89 ευρώ από τα 3,59 ευρώ για την Alpha Bank (περιθώρια ανόδου 12%), στα 4,45 ευρώ από τα 4,36 ευρώ για την Eurobank (περιθώρια ανόδου 42%), στα 12,81 ευρώ από τα 12,11 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα (περιθώρια ανόδου 7%) και στα 7,78 ευρώ από τα 6,88 ευρώ για την Πειραιώς (περιθώρια ανόδου 14%).

Η BofA επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς για (1) την κορυφαία επιλογή της που είναι η Eurobank λόγω του υψηλότερου RoTE (16,6% το 2026), της ανώτερης διαφοροποίησης και της φθηνής αποτίμησης.

Για την Πειραιώς διατηρεί στη σύσταση αγοράς λόγω των ηγετικών θέσεων στην αύξηση δανείων, των αμοιβών/ενεργητικού και του κόστους/εσοδών καθώς και λόγω των περαιτέρω περιθωρίων για μείωση του discount αποτίμησης για περιορισμό.

Η Alpha Bank παραμένει σε ανοδική τροχιά, με την BofA να τηρεί σύσταση buy και να θεωρείται από τον οίκο ως η τράπεζα με τις περισσότερες πιθανότητες rerating.

Οι αναλυτές βλέπουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας, χάρη στη μείωση του κόστους και στη θετική τάση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Για την Eθνική Τράπεζα η BofA κρατά ουδέτερη στάση, εκτιμώντας ότι τα περιθώρια υπεραπόδοσης είναι περιορισμένα.

Σύμφωνα με την Bofa η προσοχή των επενδυτών είναι πλέον στραμμένη στην επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank, η οποία πλέον κατέχει το 26% με ένα ακόμη ποσοστό περίπου 3% να κατέχεται μέσω παραγώγων. Μια πιθανή αύξηση από εδώ και πέρα ​​θα πυροδοτούσε μια δημόσια προσφορά. Καμία δεν έχει σχολιάσει κάτι τέτοιο, αλλά η Alpha χαιρέτισε δημόσια την επένδυση σε αντίθεση με την Banco BPM στην Ιταλία και την Commerzbank στη Γερμανία.

Η BofA αναφέρεται σε άλλες συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα που ενισχύουν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS):

(1) Η συμφωνία της Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025. Εάν επιτύχει, αναμένεται να ενισχύσει το προφίλ της Πειραιώς με ένα στορυ αναδιάρθρωση και διαφοροποίησης του μείγματος εσόδων, αλλά οι κίνδυνοι εκτέλεσης παραμένουν.

(2) Η Alpha έχει επίσης τις δικές της συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους μήνες, κυρίως την Astro Bank, η οποία αναμένεται να εδραιώσει την Alpha στην 3η θέση στην Κύπρο.