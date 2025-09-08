Τον Μάρτιο ξεκινά να λειτουργεί το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS

Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο Λαύριο το «PHAROS» AI Factory, ένα από τα 13 εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης της Ε.Ε, που θα παρέχει υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, τεχνογνωσία σε start-ups, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026 το εργοστάσιο να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία αποδίδοντας πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τον ίδιο τον πολίτη, μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Τα ορόσημα στην υλοποίηση του εμβληματικού έργου που μετασχηματίζει την Ελλάδα από απλό καταναλωτή τεχνολογίας σε παραγωγό της, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα στον χάρτη της ΤΝ: Προοπτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες για το τεχνολογικό οικοσύστημα», που διοργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Δ.Παπαστεργίου: Πείσαμε μεγάλους φορείς Τεχνητής Νοημοσύνης να κοιτάξουν την Ελλάδα

«Η ελληνική κυβέρνηση θεωρώ ότι είδε πολύ νωρίς το μεγάλο κύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης να έρχεται και για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και σε επίπεδο δημιουργίας υποδομών, υποβάλαμε πριν από ένα χρόνο την πρόταση για τα AI Factories», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, εξηγώντας ότι είναι διπλό το όφελος που θα έχει η χώρα από τη λειτουργία του Pharos, αφενός ότι θα μπορέσει να αξιοποιήσει το οικοσύστημα αυτό «και από την άλλη φτιάχνουμε το business case έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο υποδομές, αλλά όλο αυτό να αποκτήσει και μια πολύ μεγαλύτερη αξία και να διαλειτουργήσει με την κοινωνία».

«Το εργοστάσιο τεχνητής, ο υπερυπολογιστής της χώρας που κατασκευάζεται στο Λαύριο θα είναι πολύ εντυπωσιακός. Πρέπει να τρέξουμε, έτσι ώστε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να μπει “ στην πρίζα”. Αυτό το οποίο μπορούμε να δεσμευτούμε είναι πως τον Μάρτιο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το μηχάνημα θα λειτουργήσει, ακόμα και αν δεν έχουμε τελειώσει με όλα τα οικονομικά», είπε ο κ. Παπαστεργίου, προσθέτοντας πως πρόκειται για μία μοναδική εγκατάσταση από το 1880, η οποία σήμερα ανήκει στο Πολυτεχνείο και «είναι αυτή η οποία θα μας κάνει μια μαγική μετάβαση από την 2η στην 4η βιομηχανική επανάσταση».

«Όλο αυτό το διάστημα μιλήσαμε παράλληλα -και θεωρώ ότι πείσαμε σε μεγάλο βαθμό- με μεγάλους παρόχους, μεγάλους φορείς τεχνητής νοημοσύνης να κοιτάξουν την μικρή Ελλάδα. Και ξαφνικά η Ελλάδα χάρη στις πρωτοβουλίες μας αλλά και χάρη στη θέση της, αποκτά καλώδια, τηλεπικοινωνίες, data centers και βέβαια αναδεικνύει τα “ μυαλά” που έχει. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να μπορέσει η Ελλάδα να κοιτάξει την πρόκληση στα μάτια και να μην είναι μόνο καταναλώτρια επιστημοσύνης, αλλά να είναι και μια χώρα η οποία ηγείται των εξελίξεων», υπογράμμισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «θέλουμε μια Ελλάδα να βγάζει τα λαμπερά της μυαλά προς τα έξω και αυτά να μπορούν να φέρουν πλέον επενδύσεις και λύσεις για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό ώστε τα οφέλη των νέων τεχνολογιών να φτάσουν στους πολίτες ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε την ανάγκη «πλέον τα δεδομένα του δημοσίου να μιλήσουν, καθώς ασφυκτιούν στους servers και μέχρι σήμερα είμαστε και λίγο καχεκτικοί στο να ανοίξουμε ανώνυμα, αλλά ανοιχτά δεδομένα, και να τα δώσουμε προς περαιτέρω επανάχρηση».



«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε αλλά ο σκοπός είναι η τεχνολογία για τον άνθρωπο, η τεχνολογία για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο πραγματικά αν κάνει το κλικ και ξεκολλήσει από τα παλιά, θα μπορέσει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά», κατέληξε ο υπουργός.

Γ.Παπαχρήστου (Υπερταμείο): Ο Pharos φιλοδοξούμε να εδραιωθεί ως Εθνικός Επιταχυντής ΤΝ στη χώρα μας



Το ελληνικό «εργοστάσιο» ΑΙ «Pharos», προϋπολογισµού 30 εκατ. ευρώ, θα στηρίζεται στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», ενώ προχωρά ο σχεδιασμός και για τη δημιουργία δεύτερη υποδομής υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου.

«Ο Pharos αποτελεί πρωτοβουλία που φιλοδοξούμε να εδραιωθεί ως Εθνικός Επιταχυντής Τεχνητής Νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο στόχος του Υπερταμείου και η εμπλοκή του στο Pharos είναι να εξελιχθεί η Ελλάδα από απλό καταναλωτή τεχνολογίας σε παραγωγό», τόνισε ο κ. Παπαχρήστου. Όπως διευκρίνισε, «ως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του επιχειρησιακού μοντέλου, της νέας θυγατρικής του Ταμείου, ενώ παράλληλα για να μη χάνουμε χρόνο, δημιουργούμε το απαραίτητο οικοσύστημα στρατηγικών συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς».

«Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 συστήνεται και τίθεται σε λειτουργία το εργοστάσιο Pharos. Την ίδια περίοδο δημιουργείται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Pharos με λογική one-stop-shop, ώστε στους ενδιαφερόμενους να είναι διαθέσιμες υπηρεσίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εργαλείων της τεχνολογίας. Στο δεύτερο τρίμηνο οι ενδιαφερόμενοι πρακτικά και όχι θεωρητικά θα έχουν στη διάθεσή τους πολύ χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης λύσεων ΑΙ, την εξειδικευμένη υποδομή για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης “ Δαίδαλος” και την AI πλατφόρμα του Pharos. Παράλληλα, θα παρέχουμε υπηρεσίες εξειδικευμένης τεχνολογίας υποστήριξης για τις επιχειρήσεις και τα μέλη του οικοσυστήματος. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2026 το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τελικά τον ίδιο τον πολίτη», ανέφερε ο κ. Παπαχρήστου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», που θα λειτουργήσει ως η υπολογιστική πλατφόρμα του AI Factory ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου υπογράμμισε ότι «σε 10-20 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των χωρών που θα έχουν τις γλώσσες ΑΙ στη γλώσσα της, τη στιγμή που η πλειοψηφία των χωρών στον κόσμο δε θα έχουν γλώσσες ΑΙ στη γλώσσα τους». «Η συμβολή μας και ο σκοπός μας είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτον, να προσφέρουμε με τρόπο διαφανή υπολογιστική και τεχνολογική ικανότητα. Θα το προσφέρουμε αυτό με τον Δαίδαλο και με τον καινούριο που φτιάχνεται στην Βόρεια Ελλάδα [...] Δεύτερον, να υπάρχει παραγόμενο οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα. Θα προσφέρουμε τεχνογνωσία, εκπαίδευση και τη γνώση που αποκτιέται από τη λειτουργία του Pharos», διευκρίνισε.

Στ. Κόλλιας (ΕΔΥΤΕ): Υγεία, Πολιτισμός, Περιβάλλον οι τρεις μεγάλοι άξονες των εφαρμογών που δημιουργούνται μοντέλα ΤΝ

Σε τρεις μεγάλους άξονες και συγκεκριμένα στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού κινείται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) σε ό,τι αφορά τη δημιουργία εφαρμογών που αξιοποιούν τα δεδομένα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Τεχνολογικά έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, αυτά που τρέχουν τώρα διεθνώς πρέπει εμείς όχι μόνο να τα παρακολουθήσουμε, αλλά να κάνουμε πράγματα τα οποία θα τα προχωρήσουν και για τους Έλληνες και γενικότερα για την Ευρώπη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ, Στέφανος Κόλλιας. «Έχουμε τρεις μεγάλους άξονες. Ο ένας είναι η υγεία, όπου προσπαθούμε να φτιαχτούν νέα μοντέλα προβλεπτικά και διαγνωστικά», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτή της στιγμή υπάρχουν μοντέλα γενικά που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς και «αυτά πρέπει να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν και με ελληνικά δεδομένα» και το μεγάλο στοίχημα είναι «ο ατομικός φάκελος ασθενούς να μπορέσει να φτάσει να χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη».

Ο δεύτερος άξονας, όπως πρόσθεσε, αφορά τη γλώσσα και τον πολιτισμό. «Εδώ φτιάχνουμε με ελληνικά δεδομένα το πρώτο πραγματικά ανοικτό ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), σαν αυτά της OpenΑΙ, το οποίο θα μπορεί να απαντά προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, να απαντά καλύτερα σε όλα αυτά που ζητάμε σαν Ελλάδα», είπε.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αξιοποίηση των δεδομένων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, μέσα από την πρόβλεψη. «Θα θέλαμε το πρώτο εξάμηνο του 2026 να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά δεδομένα π.χ. από μικροδορυφόρους, για να εμπλουτίσουμε τις προβλέψεις για πλημμύρες που θα γίνουν στην Ελλάδα του χρόνου. Θέλουμε οι τεχνολογίες που θα φτιάξουμε, να έρθουν κοντά στις χρήσεις τους», εξήγησε.

Σε ό,τι αφορά το έργο του Pharos ο κ. Κόλλιας επισήμανε ότι «στοχεύει να βοηθήσει τόσο τους ερευνητές όσο και τις επιχειρήσεις και τις startups να φτιάξουν καινούργια πράγματα, τα οποία θα φτάσουν τελικά στους πολίτες και ο τελικός στόχος είναι να φτιάξουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες».

Π.Καραμπίνης (Endeavor): Η Ελλάδα έχει φανταστικό κατά κεφαλήν προβάδισμα σε ερευνητές στην ΤΝ

«Η Ελλάδα έχει ένα φανταστικό κατά κεφαλήν προβάδισμα σε ερευνητές πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία και την κρυπτογραφία. Είμαι στις top πέντε χώρες στον κόσμο σε ποιότητα ερευνητών. Στην κρυπτογραφία πρέπει να είμαστε σίγουρα στις τρεις πρώτες χώρες, ίσως και πρώτοι. Οι Έλληνες ηγούνται της έρευνας, είναι πολύ καλοί στο να ηγούνται της έρευνας και αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη αφορά κυρίως στο κομμάτι της έρευνας», ανέφερε από την πλευρά του ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director στην Endeavor Greece.

Ο κ. Καραμπίνης μίλησε για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο Ηρώδειο όπου ο Ελληνοκύπριος Νομπελίστας Χημείας και Συνιδρυτής & CEO της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στη χρονιά του, τη χρονιά του νόμπελ, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Βλέπουμε μαγικά πράγματα να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είμαστε ένας διεθνής οργανισμός, έχουμε άλλα 50 γραφεία σε 50 χώρες, οπότε έχουμε μια πολύ καλή αντίληψη της πραγματικότητας και δεν τη βάζουμε σε υπερβολές», είπε ο κ. Καραμπίνης, παρατηρώντας ότι ο πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή είχε αντίστοιχη συζήτηση με τον CEO της OpenAI Sam Altman, σε διάστημα λίγων ημερών δηλαδή οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% των κολοσσών τεχνητής νοημοσύνης, βλέπουν τη χώρα και τις δυνατότητές της «υπό το πρίσμα και των αξιών των οποίων η Ελλάδα γέννησε, γιατί όσο πιο γρήγορα προχωράει η τεχνολογία, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε τη σοφία και την κατεύθυνση που η αρχαία Ελλάδα πρεσβεύει».

«Ο Pharos είναι εκπληκτικής σημασίας έργο. Θέλουμε πολύ να το υποστηρίξουμε και να είμαστε δίπλα», τόνισε. Σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της OpenΑΙ, όπου η Endeavor θα αναλάβει ρόλο στρατηγικού εταίρου με την ανάπτυξη ενός start up accelarator του AI ο κ. Καραμπίνης διευκρίνισε ότι με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί με την OpenAΙ θα επιλέγονται εταιρείες αρχικού σταδίου που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ΤΝ για να αναπτυχθούν και να πετύχουν τους στόχους τους. «Θα επιλέγουμε δέκα με είκοσι εταιρείες το χρόνο [...] Θα είμαστε ανοιχτοί στην αρχή να έρθουν από οποιαδήποτε από οποιοδήποτε κλάδο εταιρείες να κάνουν να μπουν στο χώρο αυτό», σημείωσε.

Θ.Χαϊκάλης (Mysten Labs):Το blockchain «κλειδί» για τον έλεγχο των πηγών που χρησιμοποιούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα

Στη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χτίζονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εστιάζει σήμερα η τεχνολογία blockchain, όπως είπε ο Θεόδωρος Χαϊκάλης, Engineering Manager στη Mysten Labs, ηγέτιδα εταιρία στην ασφάλεια blockchain και την κρυπτογραφία, που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη από δύο άτομα. «Εμείς είμαστε μια εταιρία που ασχολείται με τη δημιουργία blockchain, έχουμε το δικό μας σύστημα blockchain, που είναι γέννημα θρέμμα της διανόησης των πέντε ιδρυτών», σημείωσε ο κ. Χαϊκάλης, προσθέτοντας ότι στην εποχή της ΤΝ «προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα του transparency του ΑΙ».

«Πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς μετά για να πάρουμε απαντήσεις; Με τι σύνολο δεδομένων; Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό το σύνολο δεδομένων; Εταιρίες αντιμετωπίζουν αγωγές γιατί συγγραφείς τις κατηγορούν ότι εκπαίδευσαν τα μοντέλα τους από χακαρισμένες μορφές βιβλίων που βρήκαν από σπασμένα pdf ανεβασμένα οπουδήποτε. Οπότε είναι τεράστιο πρόβλημα το ότι δεν ξέρουμε για τις απαντήσεις που παίρνουμε από τα μοντέλα, πώς εκπαιδεύτηκαν, αν είναι fake news ή πραγματικά δεδομένα. Το blockchain που χτίζουμε εμείς σαν τεχνολογία μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα του transparency, το οποίο είναι διπλό. Πρώτον να ξέρω, να έχω μια ταυτότητα, μια εγγύηση, μια σφραγίδα πάνω στο blockchain, ότι το μοντέλο εκπαιδεύτηκε από δεδομένα που μπορώ να εμπιστευτώ και δεύτερον αν πρέπει να πληρώσω κάποιος να κερδίσει από αυτό. Γιατί δεν γίνεται να χρησιμοποιεί το μοντέλο την διανόηση, την πνευματική παραγωγή κάποιου και να μην έχει κάποιο όφελος από αυτό, είτε είναι site ειδήσεων είτε είναι οτιδήποτε. Το blockchain μπορεί να δώσει λύση σε αυτό και αναπτύσσουμε λύσεις τώρα και εμείς μέσα στην εταιρία», εξήγησε ο κ. Χαϊκάλης.