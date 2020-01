Μπαράζ ιρανικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων

Η επίθεση αποτελεί μέρος της επιχείρησης «Μάρτυρας Σολεϊμανί» όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. To πρακτορείο Fars αναφέρει ότι στόχος ήταν η αμερικανική βάση στο Έιν αλ-Ασαντ στο νοτιοδυτικό Ιράκ, ενώ σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τις ΗΠΑ να αποφύγουν ενέργειες αντιποίνων.

«Κάθε σύμμαχος των ΗΠΑ όπου ο τρομοκρατικός στρατός διατηρεί βάση, κάθε περιοχή από την οποία θα προέλθει οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα στοχοποιηθεί», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης εκτιμούν πως το Ισραήλ δεν στέκεται στο πλευρό των ΗΠΑ.

Τα ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για ως και 80 νεκρούς και μεγάλες υλικές ζημιές, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από άλλες πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ υποστήριξε πως η στρατιωτική επιχείρηση ήταν σύννομη. «Το Ιράν υλοποίησε αναλογικά μέτρα σε κατάσταση αυτοάμυνας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, στοχεύοντας εναντίον της βάσης από την οποία ξεκίνησε η δειλή επίθεση εναντίον πολιτών και κορυφαίων αξιωματούχων μας» ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Όλα είναι εντάξει! Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον δύο στρατιωτικών βάσεων στο Ιράκ. Αποτίμηση απωλειών και ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εδώ, καλά! Έχουμε τον πιο ισχυρό και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό οπουδήποτε στον κόσμο και με διαφορά! Θα κάνω μία δήλωση αύριο το πρωί» ανέφερε σε σχόλιο του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.