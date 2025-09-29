Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι δηλώνει ο πρωθυπουργός

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, που κάνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ εκ των οποίων τα 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμούνται σε περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 27.000 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με την μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ και οι υπόλοιπες να έχουν μικροποσά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι κάνουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:

Εισοδήματα:

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή για το 2022 ανέρχεται σε 34.325,59 ευρώ, εκ των οποίων 31.955,28 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).

Εισόδημα από ακίνητα: 11.202 ευρώ.

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές: 35.842,32 ευρώ.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 30,06 ευρώ.

Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 1.540,51 ευρώ.

Ακίνητα:

Κατέχουν σειρά ακινήτων κυρίως στην Κρήτη (περιοχή Χανιά, Σούδα, Μουσούρων) με διάφορες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αγροκτήματα, δενδροκαλλιέργειες), με επιφάνειες από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.

Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση.

Οχήματα:

Κατέχουν επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κ.εκ.

Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.

Δάνεια:

Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με οφειλόμενο υπόλοιπο 7.496,75 ευρώ (Mastercard).

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Εισοδήματα:

Εξαιρούμενα από φόρο: 28.450,19 € (εκ των οποίων 28.162,54 € από το Άρθρο 63 του Συντάγματος).

Μισθός και μπόνους: 31.025,78 €.

Εισόδημα από ακίνητα: 10.800,00 €.

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα: 178,51 €.

Άλλα εισοδήματα: 3,42 € από μερίσματα και τόκους.

Ακίνητα:

Κατέχουν σειρά ακινήτων κυρίως στην Κρήτη (περιοχή Χανιά, Σούδα, Μουσούρων) με διάφορες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αγροκτήματα, δενδροκαλλιέργειες), με επιφάνειες από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.

Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση.

Δάνεια:

Πιστωτική κάρτα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., οφειλή 10.560,55 €, με ημερομηνία λήξης 30/11/2026.

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000,00 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.

Οχήματα:

Επιβατικό Ι.Χ. (875 κυβικά), απόκτηση το 2016.

Επιβατικό Ι.Χ. (1.560 κυβικά), απόκτηση το 2017 μέσω δωρεάς/κληρονομίας, πρώτη κυκλοφορία το 2015.

Η δήλωση είναι πλήρης και επικαιροποιημένη, με λεπτομερή αναφορά σε οικονομικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και της συζύγου του.