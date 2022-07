Ο σφυγμός των αγορών

Η Κίνα μπορεί να επιτρέψει στους ιδιοκτήτες κατοικιών να σταματήσουν προσωρινά τις πληρωμές ενυπόθηκων δανείων σε έργα ακινήτων που έχουν καθυστερήσει χωρίς να υποστούν κυρώσεις, καθώς οι αρχές αγωνίζονται να αποτρέψουν μια κρίση εμπιστοσύνης στην αγορά κατοικιών από το να ανατρέψει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οι αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον backstop στον τομέα των ακινήτων μετά το μποϊκοτάζ των πληρωμών ενυπόθηκων δανείων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η αναταραχή πηγάζει εν μέρει από τις προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος να χαλιναγωγήσει την υπερβολική μόχλευση και την κερδοσκοπία των ακινήτων, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αναπτύξει μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία που έχει πληγεί εκ νέου από την αυστηρή στρατηγική Covid Zero της χώρας.

Η Apple σχεδιάζει να επιβραδύνει την αύξηση των προσλήψεων και των δαπανών το επόμενο έτος σε ορισμένα τμήματα για να αντιμετωπίσει μια πιθανή οικονομική ύφεση. Οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν όλες τις ομάδες και η Apple εξακολουθεί να σχεδιάζει ένα επιθετικό πρόγραμμα κυκλοφορίας προϊόντων το 2023. Ωστόσο, ο πιο προσεκτικός τόνος είναι αξιοσημείωτος για μια εταιρεία που έχει γενικά ξεπεράσει τις προβλέψεις της Wall Street κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έχει ξεπεράσει την προηγούμενη οικονομική αναταραχή καλύτερα από πολλές εταιρίες του επιπέδου της. Η Alphabet Inc., η Amazon.com Inc., η Meta Platforms Inc., η Snap Inc. και άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν κάνει τα δικά τους βήματα τις τελευταίες εβδομάδες για να χαλιναγωγήσουν τους προϋπολογισμούς και να επιβραδύνουν τις προσλήψεις. Αυτό τροφοδοτεί τις ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει την απαγόρευση στις εταιρίες ημιαγωγών να επεκτείνουν ορισμένες επενδύσεις στην Κίνα εάν λάβουν νέες επιδοτήσεις για την κατασκευή εργοστασίων στις ΗΠΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία που η Γερουσία πρόκειται να αρχίσει να συζητά την Τρίτη. Μια διάταξη του νομοσχεδίου θα περιόριζε τις επενδύσεις της Κίνας για εταιρείες που παίρνουν μερικά από τα 52 δισεκατομμύρια δολάρια που θα διαθέσει το μέτρο για την κατασκευή ημιαγωγών των ΗΠΑ. Τα κίνητρα προορίζονται να «δημιουργήσουν περισσότερες επενδύσεις ημιαγωγών εδώ στις ΗΠΑ, όχι στην Κίνα», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η Intel και η Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών ασκούν πιέσεις κατά των περιορισμών.

Η πτώση της αναδοχής και της συγχώνευσης σημαίνει άσχημα νέα για τις αμοιβές των στελεχών της Wall Street. Η Goldman Sachs και οι επενδυτικές τραπεζικές και εμπορικές δραστηριότητες της JPMorgan και της Morgan Stanley διέθεσαν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα για αποζημίωση τους πρώτους έξι μήνες του 2022 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, ένα σημάδι ότι η κατακόρυφη πτώση των προμηθειών επενδυτικής τραπεζικής θα μεταφραστεί σε μικρότερους μισθούς φέτος. Η Goldman προχώρησε ακόμη περισσότερο, δεσμευόμενη να επιβραδύνει τις προσλήψεις και να επαναφέρει τις ετήσιες αναθεωρήσεις που χρησιμοποιεί για να απολύσει τους χειρότερους.

Το στέμμα του βασιλιά για το δολάριο, φαίνεται λίγο αμαυρωμένο τώρα που οι αξιωματούχοι της FED διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση 100 μονάδων βάσης των επιτοκίων για αυτόν τον μήνα. Το δολάριο μόλις σημείωσε τη χειρότερη διήμερη πτώση του σε ένα μήνα, αν και η ισχυρή ανοδική τάση του τρέχοντος έτους φαίνεται απίθανο να σπάσει μέχρι τουλάχιστον η συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πόσο κοντά είμαστε στην κορύφωση του κύκλου σύσφιξης. Οι συγκεντρώσεις της ευρωπαϊκής και της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας αυτής της εβδομάδας θα μπορούσαν επίσης να δώσουν στο πράσινο μέρος κάποιο νέο σθένος, μαζί με το ενδεχόμενο περιορισμού της προσφοράς φυσικού αερίου στη Ρωσία. Ωστόσο, η αδυσώπητη άνοδος του νομίσματος τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μπορεί να είναι ακόμα κοντά στο να ξεμείνει από περιθώρια. Ο δείκτης της Citigroup για την τοποθέτηση των επενδυτών είναι κοντά στο επίπεδο των 60 που έχει έρθει συχνά λίγο πριν από την ανατροπή του greenback και ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index άγγιξε το υψηλότερο από την έναρξή του το 2004. Εάν το δολάριο φτάσει στην κορυφή τους επόμενους μήνες, θα μπορούσαμε να δούμε μια πολύ γρήγορη αντιστροφή.