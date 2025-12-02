ΟΟΣΑ: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει ισχυρή - Στο 2,2% η αύξηση του ΑΕΠ το 2026

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει αύξηση 2,2 % του ΑΕΠ το 2026 από 2,1% εφέτος καθώς θα κορυφώνονται οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η συμβολή του ΤΑΑ στις δημόσιες δαπάνες το 2026 εκτιμάται στο 4% του ΑΕΠ έναντι 2,1% εφέτος, ενώ στη συνέχεια θα φθίνει, με συνέπεια να επιβραδυνθεί η αύξηση των επενδύσεων από 8,8% το 2026 στο 1,5% το 2027.

Η κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή (2% το 2026 και 1,9% το 2027), στηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών και οι εξαγωγές να βελτιωθούν καθώς θα ανακάμπτει η παγκόσμια ζήτηση.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 2,2% το 2026 και στο 2,1% το 2027, ενώ η αγορά εργασίας θα είναι σφιχτή, με την ανεργία να αναμένεται να μειωθεί από το 8,7% εφέτος στο 8,2% το 2026 και το 8,1% το 2027.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα από 2,3% έως 2,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2027, τα οποία θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, από 145,8% του ΑΕΠ εφέτος στο 139,4% το 2026 και περαιτέρω στο 134,5% το 2027. Ο Οργανισμός τονίζει ότι η διατήρηση του δημόσιου χρέους σε σταθερή πτωτική τροχιά πρέπει να είναι προτεραιότητα καθώς θα παραμείνουν υψηλές οι ανάγκες για επενδύσεις αλλά και το κόστος από τη γήρανση του πληθυσμού.

Η έκθεση σημειώνει την ανάγκη να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις για να διατηρηθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και να μειωθεί περαιτέρω το δημόσιο χρέος ως ποσοστό στο ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά να συνεχιστούν τα πρόσφατα μέτρα για να γίνει πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις το ρυθμιστικό περιβάλλον. Επίσης, συνιστά να μειωθούν οι περιορισμοί στην άσκηση ελεύθερων επαγγελμάτων, κυρίως συμβολαιογράφων και δικηγόρων. Επιπλέον, σημειώνει ότι μία νέα ισορροπία των πολιτικών για την αγορά εργασίας στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής στήριξης των ανέργων και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση θα μείωνε τις αναντιστοιχίες ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας και θα κάλυπτε καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων για εργατικό δυναμικό. Τέλος, προτείνει να βελτιωθεί η πρόσβαση στη φροντίδα των παιδιών, με τη στροφή των δημόσιων δαπανών σε αυτή την κατεύθυνση από την παροχή επιδομάτων γέννας, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.

Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία αλλά παραμένει εύθραυστη

Για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι έχει δείξει ανθεκτικότητα φέτος, παρά τις ανησυχίες για μια πιο απότομη επιβράδυνση λόγω των υψηλότερων δασμών και της σημαντικής αβεβαιότητας για τις πολιτικές.

Οι προβλέψεις του δείχνουν μικρή επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 2,9% το 2026, ακολουθούμενη από μικρή ανάκαμψη στο 3,1% το 2027.

Για την Ευρωζώνη προβλέπει ανάπτυξη 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 από 1,3% φέτος. Για τις ΗΠΑ, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2026 από 2% φέτος και να αυξηθεί στο 1,9% το 2027.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στον στόχο στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες μέχρι τα μέσα του 2027.

Στην έκθεση, με τίτλο: «Ανθεκτική ανάκαμψη, αλλά με αυξανόμενες ευπάθειες», ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα διατηρήθηκε φέτος χάρη στην εμπροσθοβαρή αύξηση της παραγωγής και του εμπορίου (πριν την επιβολή των αμερικανικών δασμών), στις ισχυρές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στις υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές.

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, ωστόσο, επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (μετά την αύξηση των δασμών) και ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα οδηγήσουν σταδιακά σε αύξηση των τιμών, επιβραδύνοντας την κατανάλωση των νοικοκυριών και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να είναι σχετικά σφιχτές, αλλά δείχνουν σημάδια χαλάρωσης, καθώς η προσφορά θέσεων εργασίας έχει επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα.

Η έκθεση προβλέπει σχετικά ήπια αρνητική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία από τις αυξήσεις των δασμών και τη αυξημένη αβεβαιότητας. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες. Μια περαιτέρω αύξηση των εμπορικών εμποδίων, ιδίως σε κρίσιμες εισροές, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην παγκόσμια παραγωγή. Οι υψηλές αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε αισιόδοξες προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ενέχουν τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων των τιμών. Οι δημοσιονομικές ευπάθειες ενδέχεται να ωθήσουν προς τα πάνω τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οδηγώντας σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αδυναμίες, να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσουν τα δημόσια οικονομικά, προκειμένου να ενισχύουν διαρκώς τις προοπτικές ανάπτυξης και το βιοτικό επίπεδο, αναφέρει ο ΟΟΣΑ.