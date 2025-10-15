Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αναμενόμενη επιστροφή ενοικίου βρίσκεται προ των πυλών, όμως δεν θα αφορά το σύνολο των ενοικιαστών. Ενώ ορισμένοι θα εισπράξουν αυτόματα την οικονομική ενίσχυση, άλλοι θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή θα διαπιστώσουν ότι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο μακροχρόνιου αποκλεισμού από την επιδότηση. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του κωδικού 081 και ικανοποιούν τα καθορισμένα κριτήρια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, θα δουν το αντίστοιχο ποσό της επιστροφής ενοικίου να πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ποιοι αποκλείονται από την επιστροφή ενοικίου

Παρά την ορθή συμπλήρωση του κωδικού 081, ορισμένοι ενοικιαστές θα παραμείνουν χωρίς ενίσχυση λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων που έχουν καθοριστεί από το κράτος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: μέγιστο εισόδημα 20.000 ευρώ

Έγγαμοι ή σύντροφοι: μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί

Σχετικά με τα περιουσιακά κριτήρια για κύρια κατοικία, η συνολική αξία της οικογενειακής περιουσίας, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, αυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο μέλος. Αντίθετα, για φοιτητική κατοικία δεν ισχύει περιουσιακός περιορισμός.

Κίνδυνοι αποβολής από το πρόγραμμα ενίσχυσης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από εκείνους που πληρούν μεν τα κριτήρια, αλλά παρέλειψαν να καταχωρήσουν τον κωδικό 081. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει σημαντική πιθανότητα εμφάνισης σφαλμάτων ή χρονικών καθυστερήσεων στην εκταμίευση των οφειλόμενων ποσών. Όταν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε διασταυρωτικούς ελέγχους. Εφόσον τα στοιχεία μίσθωσης επιβεβαιωθούν μέσω της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή και της ενεργής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει κατατεθεί στην ΑΑΔΕ, με ταυτοποίηση μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η επιστροφή ενοικίου θα εκταμιευθεί κανονικά. Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο, η κατάθεση ψευδών στοιχείων, είτε αφορά κύρια είτε φοιτητική κατοικία, επιφέρει επιστροφή του συνόλου της επιδότησης με τόκο 8,76% και τριετή αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Ποσά και προϋποθέσεις επιστροφής ενοικίου

Από φέτος και κάθε Νοέμβριο, το κράτος θα πιστώνει ετησίως ένα μηνιαίο μίσθωμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή, ανεξάρτητα αν αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, βάσει των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετησίως δηλωθέντος ενοικίου θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, αυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα, για φοιτητική κατοικία το ανώτατο όριο επιστροφής ανέρχεται επίσης στα 800 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση παραμένει αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη από το Δημόσιο ή τρίτους, δεν υπόκειται σε δέσμευση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικά ταμεία και παρόχους.