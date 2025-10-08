Eξαγωγές: Ποιοι κλάδοι συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά

Τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές ήρθε να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ο κλάδος των τροφίμων, ο οποίος στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές σε απόλυτες τιμές σημειώνοντας άνοδο 605,3 εκατ. ευρώ ή 11,1% σε σχέση με την ανίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι κλάδοι που αύξησαν τις εξαγωγές τους

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, πέραν των τροφίμων αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση 88,8 εκατ. ευρώ (3,8%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε οριακή άνοδο 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 74,9 εκατ. ευρώ ή 7,8%, καθώς και στα λίπη–έλαια, που κατέγραψαν άνοδο 27,8 εκατ. ευρώ ή 4,1%.

Θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 17,6 εκατ. ευρώ ή 22,5%.

Πού κινήθηκαν πτωτικά οι εξαγωγές

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση 2.688,3 εκατ. ευρώ ή 25,1%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (-105,0 εκατ. ευρώ ή -3,2%) και οι πρώτες ύλες (-65,8 εκατ. ευρώ ή -5,7%).

Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένα κατά 101,3 εκατ. ευρώ ή 2,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά θετική συμβολή τους στο εξαγωγικό σύνολο της χώρας.

Οι προορισμοί των εξαγωγών

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώθηκε μείωση κατά 1,4% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 18.258,7 εκατ. ευρώ, έναντι 18.519,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η πτώση ήταν εντονότερη προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,0%, φτάνοντας τα 13.559,1 εκατ. ευρώ έναντι 15.232,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,4% από 54,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 42,6% από 45,1%.

Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,6%, ανέρχοντας σε 16.114,5 εκατ. ευρώ έναντι 15.553,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφηκε επίσης αύξηση κατά 3,2%, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 8.349,3 εκατ. ευρώ έναντι 8.088,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 65,9%, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,1%.