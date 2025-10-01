Στο 1,78% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα – Υπερκάλυψη 1,99 φορές

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,78% έναντι 1,76% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ ενημερώνει ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.