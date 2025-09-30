ΚΕΠΕ: Ελαφρώς χαμηλότερα η ανάπτυξη το 2025 στο 2,1% - Παραμένει η δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Ανάπτυξη 2,1% προβλέπει για φέτος το ΚΕΠΕ, αναθεωρώντας ελαφρώς προς τα κάτω τις προσδοκίες του, καθώς αντανακλούν την ήπια επιβράδυνση που κατέγραψε η οικονομία το β’ τρίμηνο (1,7% σε ετήσια βάση από 2,2% το α’ τρίμηνο).

Οπως τονίζει το ΚΕΠΕ, η ήπια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο, δεν φαίνεται να συνιστά ένδειξη κάποιας συστηματικής μεταβολής στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, καθώς απορρέει κατά κύριο λόγο από μεμονωμένες βραχυχρόνιες μεταβολές, οι επιδράσεις των οποίων αντιστάθμισαν σε ένα βαθμό η μία την άλλη.

Ενδεικτικά, σημαντική θετική επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης προέκυψε από μία απότομη κάμψη την οποία παρουσίασαν κατά το δεύτερο τρίμηνο οι εισαγωγές αγαθών και ειδικότερα οι εισαγωγές καυσίμων. Παράλληλα, σε συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά την ίδια περίοδο συνέτεινε η παρατηρούμενη έντονη αναστροφή της πορείας των αποθεμάτων, η παρατεταμένη ταχεία συσσώρευση των οποίων είχε λειτουργήσει ενισχυτικά για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ τα προηγούμενα τρίμηνα.

Σε τροχιά ανάπτυξης η ελληνική οικονομία

Πάντως, σημειώνει το ΚΕΠΕ, η ελληνική οικονομία παραμένει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, προσδοκία που ενισχύεται από τις ενδείξεις για αυξημένη δυναμική των κλάδων του τουρισμού και των κατασκευών, από την επικείμενη εφαρμογή θεσμοθετημένων και εξαγγελθέντων μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, από τις προσδοκίες επιτάχυνσης της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου τους σκέλους που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και από τις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ και το σταθερότερο κλίμα που διαμορφώνεται από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τους δασμούς.

Βέβαια, σημειώνει το ΚΕΠΕ, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που απορρέουν στην παρούσα συγκυρία από το εξωτερικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σοβαροί, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης.