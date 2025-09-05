Στο 1,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το β’ τρίμηνο - Πάνω οι επενδύσεις, κάτω οι εξαγωγές

Με ρυθμό 1,7% αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έναντι ανάπτυξης 2,2% που είχε σημειωθεί το πρώτο τρίμηνο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ανάπτυξη 0,6% σε τριμηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, η κατανάλωση πατάει «φρένο», εμφανίζοντας αύξηση 1% σε ετήσια βάση και μείωση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όμως, οι επενδύσεις εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς, με αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε πτωτική τροχιά βρίσκονται οι εξαγωγές αγαθών, αν και οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζουν ανοδικά, λόγω του τουρισμού.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της στατιστικής αρχής, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.