KPMG: Η Ελληνική αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας ανθίζει

H αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας στην Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις το 2022, επιτυγχάνοντας καθαρές πωλήσεις συνολικού ύψους 509,8 εκατ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 13,2% μεταξύ 2018 και 2022.

Το παραπάνω φαίνεται μέσα από τη μελέτη “The future of Consumer goods: The market of luxury goods” που πραγματοποίησε η KPMG στην Ελλάδα, με στόχο την ανάλυση της αγοράς προσωπικών ειδών πολυτελείας.

Μάλιστα ο Δημοσθένης Μπούμης, CEO του Attica Department Stores, επιβεβαίωσε την αυξανόμενη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες πολυτελείας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η εισροή νέων εμπορικών σημάτων έχει αναζωογονήσει τη δυναμική της αγοράς, οδηγώντας σε μια αξιοσημείωτη συνολική αύξηση των πωλήσεων. Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της ζήτησης ευθυγραμμίζονται με την αυθεντικότητα, την ποιότητα, το κύρος, το σχεδιασμό και τη μοναδικότητα, έχοντας απήχηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι νεότερες δημογραφικά ομάδες δίνουν έμφαση στην προσωπική εμπειρία και την εξατομίκευση, ενώ η δεξιοτεχνία αποκτά μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου.

Συμπερασματικά, η αγορά ειδών πολυτελείας διανύει μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις που έχουν προκύψει, επισημαίνει ανακοίνωση της εταιρείας. Η Ελληνική αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας ανθίζει, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις. Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις λειτουργίες του back-office έως τις λειτουργίες που απευθύνονται στον καταναλωτή, πρόκειται να αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα ωθήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταιρειών ειδών πολυτελείας και της επιλεκτικής πελατείας τους.

Με αφορμή την έρευνα, ο Δημήτριος Τανός, Partner, Audit, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά, «Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν τις καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των προσωπικών ειδών πολυτελείας, περιγράφοντας τις κύριες τάσεις της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η εστίαση και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και πρωτοβουλίες ESG θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς ειδών πολυτελείας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στις εταιρείες του χώρου».