Ο Ερντογάν απειλεί με εργαλοιοποίηση μεταναστών αλλά ο Μισέλ λέει «ευχαριστώ την Τουρκία»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ευχαρίστησε την Τουρκία την Παρασκευή για την συμφωνία, όπως είπε, να σταματήσει πολίτες από το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Λευκορωσία από το να αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια σε τουρκικά αεροδρόμια, μεταδίδει το Reuters.

"Ευχαριστώ τις τουρκικές αρχές", αναφέρει ο Μισέλ στο Twitter.

Thank you to the Turkish authorities and @SHGM for your support and cooperation. https://t.co/w0B0aaytBL