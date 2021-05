Λευκορωσία: Νέο θρίλερ σε εξέλιξη σε πτήση της Lufthansa από το Μινσκ

Νέο «γκραν γκινιόλ» - που θυμίζει την υπόθεση σύλληψης του Ράμαν Προτάσεβιτς- εξελίσσεται σε αεροπορική πτήση στο Μινσκ της Λευκορωσίας, αυτή τη φορά σε αεροπλάνο της Lufthansa.

Αρ. Πελώνη για Λευκορωσία: Αυτή η πράξη κρατικής αεροπειρατείας μας πηγαίνει δεκαετίες πίσω

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ προς την Φρανκφούρτη το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι υπάρχει απειλή για βόμβα. Μάλιστα οι αρχές της Λευκορωσίας υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email.

Οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι από το αεροπλάνο όπως και οι αποσκευές.

All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng